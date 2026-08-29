Як продовжити життя смартфона Сьогодні 05:10 — Технології&Авто

Перезавантаження смартфона

Регулярне перезавантаження смартфона може допомогти підтримувати стабільну роботу пристрою, уникати зависань і уповільнення системи. Крім того, така проста процедура може позитивно впливати і на цифрову безпеку гаджета.

Про це повідомляє RMF FM, пише Oboz

Фахівці зазначають, що оптимальна частота перезавантаження залежить від моделі та стану смартфона, однак регулярно перезапускати пристрій радять усім користувачам.

Як часто варто перезавантажувати смартфон

Компанія Samsung рекомендує власникам смартфонів Galaxy перезавантажувати пристрій щодня. За словами виробника, це може допомогти уникнути уповільнення системи та проблем у роботі застосунків.

Водночас сучасним флагманським смартфонам, зокрема новим моделям iPhone та Android-пристроям, зазвичай достатньо одного перезавантаження на тиждень. Такі гаджети можуть самостійно ефективно керувати оперативною пам’яттю та фоновими процесами.

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Щоденне перезавантаження може бути особливо корисним для старіших смартфонів, а також для тих, хто рідко встановлює оновлення або одночасно користується великою кількістю застосунків.

Деякі сучасні моделі також мають функцію автоматичного нічного перезавантаження. У такому разі смартфон самостійно перезапускається в період, коли ним ніхто не користується.

Навіщо перезавантажувати телефон

Під час перезапуску очищується оперативна пам’ять, завершуються завислі процеси та заново запускаються системні служби. Це може допомогти позбутися тимчасових помилок, проблем із повідомленнями, нестабільної роботи застосунків і перегріву пристрою.

Також перезавантаження може знадобитися після встановлення оновлень, щоб усі зміни в системі почали працювати правильно.

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Крім того, регулярний перезапуск вважають одним із базових способів підвищити цифрову безпеку смартфона. Шкідливі програми, які безперервно збирають дані, наприклад відстежують місцезнаходження або перехоплюють введений текст, мають залишатися активними в пам’яті пристрою. Перезавантаження може завершити роботу таких прихованих процесів.

При цьому звичайний перезапуск не видаляє фотографії, застосунки чи інші особисті дані. Він лише завершує активні процеси та запускає операційну систему заново.

Обозреватель За матеріалами:

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