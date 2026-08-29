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Надійність китайських автомобілів зростає — дослідження

Технології&Авто
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Автомобілі зроблені в КНР стають надійнішими
Автомобілі зроблені в КНР стають надійнішими, Фото: magnific
Автомобілі, вироблені в КНР, демонструють дедалі вищу надійність. За даними дослідження J.D. Power, середня кількість проблем у автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння в Китаї знизилася до 192 на 100 машин (PP100) — одразу на 5,3 пункту порівняно з торішнім показником.
Про це передає «Укравтопром».

Які авто виявилися найнадійнішими

Дослідники зазначають, що головними джерелами проблем у сучасних автомобілях дедалі частіше стають не механічні вузли, а електроніка та мультимедійні системи.
Серед преміальних брендів лідерство утримує Land Rover із показником 167 PP100, друге місце посідає Porsche (179 PP100), третє — BMW (181 PP100).
У масовому сегменті найкращий результат показав FAW Toyota — 167 PP100, за ним ідуть GAC Toyota (173 PP100) та Changan Ford (178 PP100).
Серед китайських брендів лідирує Chery з показником 181 PP100 — це краще за середній рівень як серед вітчизняних китайських марок, так і по ринку загалом.
Далі йдуть FAW Hongqi та GAC Trumpchi, які розділили друге місце з однаковим показником 186 PP100, а третє посів Jetour (198 PP100).
Серед найнадійніших моделей на ринку в J.D. Power назвали:
  • Mercedes-Benz C-Class,
  • Nissan Sylphy Classic,
  • Toyota Corolla,
  • Toyota Camry,
  • Volvo S90,
  • Land Rover Discovery Sport,
  • Chery Tiggo 7/7 Plus,
  • Chery Tiggo 8 Pro,
  • Changan Eado Plus,
  • Lexus RX,
  • Ford Edge,
  • Range Rover,
  • Buick GL8.
За матеріалами:
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АвтоКитай
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