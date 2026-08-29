Надійність китайських автомобілів зростає — дослідження Сьогодні 06:15 — Технології&Авто

Автомобілі зроблені в КНР стають надійнішими, Фото: magnific

Автомобілі, вироблені в КНР, демонструють дедалі вищу надійність. За даними дослідження J.D. Power, середня кількість проблем у автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння в Китаї знизилася до 192 на 100 машин (PP100) — одразу на 5,3 пункту порівняно з торішнім показником.

Про це передає «Укравтопром».

Які авто виявилися найнадійнішими

Дослідники зазначають, що головними джерелами проблем у сучасних автомобілях дедалі частіше стають не механічні вузли, а електроніка та мультимедійні системи.

Серед преміальних брендів лідерство утримує Land Rover із показником 167 PP100, друге місце посідає Porsche (179 PP100), третє — BMW (181 PP100).

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У масовому сегменті найкращий результат показав FAW Toyota — 167 PP100, за ним ідуть GAC Toyota (173 PP100) та Changan Ford (178 PP100).

Серед китайських брендів лідирує Chery з показником 181 PP100 — це краще за середній рівень як серед вітчизняних китайських марок, так і по ринку загалом.

Далі йдуть FAW Hongqi та GAC Trumpchi, які розділили друге місце з однаковим показником 186 PP100, а третє посів Jetour (198 PP100).

Серед найнадійніших моделей на ринку в J.D. Power назвали:

Mercedes-Benz C-Class,

Nissan Sylphy Classic,

Toyota Corolla,

Toyota Camry,

Volvo S90,

Land Rover Discovery Sport,

Chery Tiggo 7/7 Plus,

Chery Tiggo 8 Pro,

Changan Eado Plus,

Lexus RX,

Ford Edge,

Range Rover,

Buick GL8.

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