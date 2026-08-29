Надійність китайських автомобілів зростає — дослідження
Автомобілі, вироблені в КНР, демонструють дедалі вищу надійність. За даними дослідження J.D. Power, середня кількість проблем у автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння в Китаї знизилася до 192 на 100 машин (PP100) — одразу на 5,3 пункту порівняно з торішнім показником.
Про це передає «Укравтопром».
Які авто виявилися найнадійнішими
Дослідники зазначають, що головними джерелами проблем у сучасних автомобілях дедалі частіше стають не механічні вузли, а електроніка та мультимедійні системи.
Серед преміальних брендів лідерство утримує Land Rover із показником 167 PP100, друге місце посідає Porsche (179 PP100), третє — BMW (181 PP100).
У масовому сегменті найкращий результат показав FAW Toyota — 167 PP100, за ним ідуть GAC Toyota (173 PP100) та Changan Ford (178 PP100).
Серед китайських брендів лідирує Chery з показником 181 PP100 — це краще за середній рівень як серед вітчизняних китайських марок, так і по ринку загалом.
Далі йдуть FAW Hongqi та GAC Trumpchi, які розділили друге місце з однаковим показником 186 PP100, а третє посів Jetour (198 PP100).
Серед найнадійніших моделей на ринку в J.D. Power назвали:
- Mercedes-Benz C-Class,
- Nissan Sylphy Classic,
- Toyota Corolla,
- Toyota Camry,
- Volvo S90,
- Land Rover Discovery Sport,
- Chery Tiggo 7/7 Plus,
- Chery Tiggo 8 Pro,
- Changan Eado Plus,
- Lexus RX,
- Ford Edge,
- Range Rover,
- Buick GL8.
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