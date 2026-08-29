5 корисних функцій безпеки Android, про які знають не всі: як їх увімкнути Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Android, Фото: Depositphotos

Android має безліч інструментів безпеки, які непомітно працюють у фоновому режимі. Проблема в тому, що не всі ці функції увімкнені за замовчуванням, а деякі потребують додаткового налаштування для роботи.

Про це пише Android Authority.

Safety Check

Safety Check — корисна функція, яка допомагає сповістити ваших близьких про вашу безпеку, а в екстреній ситуації може навіть виконати певні дії від вашого імені.

Вона працює так: після завершення встановленого проміжку часу застосунок змушує вас підтвердити, що з вами все гаразд. Якщо ви не зробите цього, ваші екстрені контакти отримають сповіщення з інформацією про ваше останнє відоме місцезнаходження.

Серед ситуацій, у яких ця функція справді може стати корисною, — самостійна поїздка пізно ввечері або подорож до незнайомого місця.

Safety Check

Щоб налаштувати цю функцію, потрібно:

завантажити застосунок Personal Safety із Play Store;

відкрити застосунок, перейти на вкладку Features внизу екрана та натиснути кнопку Set up у блоці Safety Check;

після завершення налаштування ви зможете запускати Safety Check, обираючи вид активності, її тривалість і людей, яких потрібно інформувати. Якщо ваша активність затягнеться, ви завжди можете додати часу до вже запущеної перевірки.

Safety Check може допомогти зменшити стрес і тривогу під час очікування, якщо всі заздалегідь знають тривалість активності. Коли до завершення таймера залишається одна хвилина, застосунок попросить вас підтвердити, що з вами все гаразд.

Параметри екстреного сповіщення також можна налаштувати так, щоб ваші екстрені контакти отримували повідомлення, коли заряд акумулятора падає нижче 15%.

Emergency SOS

Якщо ви опинилися у скрутній ситуації та вам потрібно непомітно надіслати екстрене сповіщення, Emergency SOS може врятувати життя.

Ця функція існує на Android-смартфонах уже понад десять років у різних формах, але тепер вона є частиною застосунку Personal Safety на Android 13 і новіших версіях.

Щоб увімкнути її, відкрийте застосунок Safety та натисніть Set up у блоці Emergency SOS. Просто дотримуйтеся інструкцій і налаштуйте інформацію, якою ви хочете ділитися.

Emergency SOS

Окрім сповіщення екстрених контактів і місцевих служб, коли ви швидко натискаєте кнопку живлення п’ять або більше разів, функцію можна налаштувати на автоматичний запис відеокліпу. Цей кліп резервно копіюється у хмару та надсилається вашим екстреним контактам.

Heads Up

Якщо ви маєте погану звичку гортати соціальні мережі або занурюватися в якісь випадкові речі на телефоні під час ходьби вулицею, Heads Up нагадуватиме вам зупинитися й звернути увагу на те, що відбувається навколо.

Звичайно, це не вирішення проблеми необхідності уважно стежити за дорогою під час ходьби — робити це потрібно завжди, — але функція чудово нагадує про необхідність сформувати таку звичку.

Heads Up

Щоб скористатися Heads Up, відкрийте застосунок Settings, перейдіть у Digital Wellbeing і прокрутіть униз, доки не знайдете Heads Up.

Під час налаштування Physical activity та Notifications будуть увімкнені за замовчуванням, але також варто активувати Location для визначення активності просто неба.

Якщо вам потрібні сильніші сповіщення, можна ввімкнути звуковий сигнал і вібрацію для Heads Up.

Просто натисніть і утримуйте застосунок Digital Wellbeing > App info > Notifications > Heads Up. Тут можна ввімкнути додаткові сповіщення й навіть дозволити їм обходити режим «Не турбувати».

Heads Up

Виявлення автомобільної аварії

Car Crash Detection — ексклюзивна функція Pixel, яка тепер доступна на Pixel 4a і новіших моделях. Для неї не потрібно нічого налаштовувати, окрім увімкнення перемикача. Цю функцію ви також знайдете в застосунку Safety.

Виявлення автомобільної аварії

Застосунок дозволяє спробувати демонстрацію того, чого очікувати в разі активації функції.

Подібно до Safety Check, вам фактично потрібно підтвердити, що з вами все гаразд, коли спрацьовує сигнал тривоги, але тут це також можна зробити за допомогою голосової команди.

Нагадування про час використання екрана

Фізична безпека важлива, але Android також пропонує ефективні інструменти для підтримки психологічного добробуту та здорового користування смартфоном.

Серед набору можливостей застосунку Digital Wellbeing нагадування про час використання екрана є найкращим ненав’язливим способом нагадати собі відкласти телефон і зробити перерву.

Нагадування про час використання екрана

Щоб увімкнути цю функцію, просто відкрийте застосунок Digital Wellbeing і виберіть останній пункт у меню Ways to disconnect. На наступній сторінці увімкніть перемикач Use reminders.

За замовчуванням це стосується всіх поточних і майбутніх застосунків на вашому телефоні, але ви можете зняти позначку з тих, які хочете виключити.

Тепер, якщо ви користуєтеся застосунком приблизно 15−20 хвилин поспіль, у верхній частині екрана з’являтимуться невеликі спливаючі нагадування, які зникають.

За бажанням можна скористатися суворішими методами, щоб створити додаткові перешкоди для ненавмисного використання застосунків.

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