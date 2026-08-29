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Tesla відкликає 3 мільйони автомобілів через дверні ручки-вбивці

Технології&Авто
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Tesla відкликала три мільйони автомобілів через смертельно небезпечні дверні ручки
Tesla відкликала три мільйони автомобілів через смертельно небезпечні дверні ручки
Компанія Tesla змушена відкликати три мільйони своїх автомобілів через дверні ручки, які виявилися смертельно небезпечними в разі ДТП.
Про це пише Bild.

У чому проблема

Як зазначає видання, дверні ручки, що йдуть врівень з кузовом, стали однією з особливих рис Tesla. Однак з’ясувалося, що в екстреній ситуації такі двері важко відкрити.
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Після серії жахливих аварій у різних країнах, коли люди гинули в машинах, компанії Tesla довелося відкликати три мільйони автомобілів. Як повідомляється, у даному випадку — з китайського ринку.
Bild повідомляє, що в деяких випадках люди опиняються у смертельній пастці всередині автомобілів Tesla і гинуть, якщо в результаті ДТП автомобіль починає горіти.
У таких ситуаціях автомобіль повинен розблокувати дверні замки, але іноді цього не відбувається, що й призводить до жахливих трагедій.
Після того як влада Китаю розпочала кампанію з боротьби за безпеку автотранспорту, Tesla довелося відкликати автомобілі для усунення недоліків, щоб не втратити китайський ринок.
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За даними Bild, Пекін вимагає нанести чіткіше маркування механічного аварійного розблокування дверей усередині автомобілів.
Отже, Tesla нанесе попереджувальні написи та оновить програмне забезпечення. Також має з’явитися функція автоматичного підняття вікон у аварійній ситуації.
За матеріалами:
УНІАН
TeslaЕлектромобілі
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