Tesla відкликає 3 мільйони автомобілів через дверні ручки-вбивці 29.08.2026, 00:29 — Технології&Авто

Tesla відкликала три мільйони автомобілів через смертельно небезпечні дверні ручки

Компанія Tesla змушена відкликати три мільйони своїх автомобілів через дверні ручки, які виявилися смертельно небезпечними в разі ДТП.

Про це пише Bild.

У чому проблема

Як зазначає видання, дверні ручки, що йдуть врівень з кузовом, стали однією з особливих рис Tesla. Однак з’ясувалося, що в екстреній ситуації такі двері важко відкрити.

Після серії жахливих аварій у різних країнах, коли люди гинули в машинах, компанії Tesla довелося відкликати три мільйони автомобілів. Як повідомляється, у даному випадку — з китайського ринку.

Bild повідомляє, що в деяких випадках люди опиняються у смертельній пастці всередині автомобілів Tesla і гинуть, якщо в результаті ДТП автомобіль починає горіти.

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У таких ситуаціях автомобіль повинен розблокувати дверні замки, але іноді цього не відбувається, що й призводить до жахливих трагедій.

Після того як влада Китаю розпочала кампанію з боротьби за безпеку автотранспорту, Tesla довелося відкликати автомобілі для усунення недоліків, щоб не втратити китайський ринок.

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За даними Bild, Пекін вимагає нанести чіткіше маркування механічного аварійного розблокування дверей усередині автомобілів.

Отже, Tesla нанесе попереджувальні написи та оновить програмне забезпечення. Також має з’явитися функція автоматичного підняття вікон у аварійній ситуації.

УНІАН За матеріалами:

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