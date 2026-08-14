Утилізація авто: Tesla списують через 6−7 років, Mercedes через 20 Сьогодні 19:33 — Технології&Авто

Утилізація авто: Tesla списують через 6−7 років, Mercedes через 20

Електромобілі в Норвегії потрапляють на утилізацію значно молодшими за машини з двигунами внутрішнього згоряння.

Серед списаних Tesla середній вік становить менш як сім років, тоді як у Mercedes він сягає 20 років.

Про це пише TV 2 Norge з посиланням на дані Норвезького реєстру автотранспортних засобів (OFV).

Норвегія стала одним зі світових лідерів за переходом на електротранспорт. Понад 98% нових автомобілів, які продають у країні, вже є електричними. Масове поширення таких машин допомогло суттєво скоротити викиди CO2.

Однак статистика утилізації автомобілів показала інший бік електромобільного буму. Tesla, яка належить до найпопулярніших марок у країні, серед списаних автомобілів має середній вік менш як сім років.

Для порівняння, Mercedes відправляють на утилізацію в середньому приблизно через 20 років експлуатації.

У 2025 році в Норвегії списали 633 автомобілі Tesla. Серед них було 281 Tesla Model S, причому середній вік цих машин на момент утилізації становив 9,7 року.

Отже, старіша Model S у цій статистиці служила помітно довше, ніж новіші моделі Tesla.

Ще нижчий середній вік списаних автомобілів зафіксували серед низки китайських марок. У 2025 році на утилізацію відправили 118 автомобілів MG, яким у середньому було лише 3,8 року.

У Polestar списали 37 машин із середнім віком 3,3 року, а у Maxus — 12 автомобілів віком у середньому три роки.

Ще молодшими виявилися списані Hongqi. На утилізацію потрапили 11 автомобілів цієї марки із середнім віком 2,7 року.

У Xpeng списали 21 машину, середній вік яких становив лише 2,3 року. У Nio цей показник опустився до 2,1 року: на утилізацію відправили 13 автомобілів.

Найнижчий показник серед наведених марок отримав BYD. Упродовж року в Норвегії списали 28 автомобілів бренду, середній вік яких становив лише 1,9 року.

Водночас ці цифри не означають, що типовий електромобіль відповідної марки обов’язково виходить з ладу через два, три чи сім років. У статистику утилізації потрапляють також автомобілі після серйозних аварій, відновлення яких визнали економічно недоцільним.

Ще однією причиною списання можуть стати технічні несправності. Особливо дорого власнику здатні обійтися проблеми з тяговою батареєю.

За оцінками експертів OFV, заміна акумулятора електромобіля може коштувати близько 14−18 тисяч євро, а в окремих випадках і більше.

Через це власник кількарічного автомобіля може опинитися перед вибором: витратити значну суму на ремонт або відмовитися від машини. Якщо відновлення економічно невигідне, автомобіль відправляють на утилізацію.

Короткий строк використання електромобілів порушує й питання їхньої екологічності. Виробництво електрокарів, зокрема акумуляторів, саме по собі потребує значних ресурсів.

За наведеними у матеріалі оцінками, для поліпшення загального екологічного балансу строк експлуатації електромобілів потрібно наблизити до 18−19 років — рівня, характерного для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

Статистика також має значення для ринку вживаних електрокарів. Висока вартість потенційного ремонту батареї може стати одним із головних ризиків для покупців машин, які вже кілька років перебували в експлуатації.

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