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Ford переносить виробництво позашляховиків до США — все через мита Трампа

Технології&Авто
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Ford
Ford
Ford відмовиться від імпорту єдиної моделі, яку зараз постачає з Китаю на американський ринок. Компанія планує перенести виробництво позашляховиків Lincoln на свої заводи у США.
Про це пише Bloomberg.

Що про це відомо

Американський автовиробник заявив, що з 2030 року почне збільшувати виробництво Lincoln у США. Наразі модель Lincoln Nautilus імпортують із Китаю, де її випускають на спільному підприємстві Ford і Changan Automobile.
Ford почав імпортувати Nautilus до США у 2024 році. Тоді компанія пояснювала це відсутністю вільних виробничих потужностей у Північній Америці. Завод в Онтаріо, де раніше збирали цю модель, переобладнали для виробництва інших автомобілів.
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Минулого року Ford продав у США майже 34 тисячі Nautilus. Для порівняння, продажі пікапів F-Series сягнули майже 829 тисяч, Explorer — близько 223 тисяч, а Bronco — понад 146 тисяч.
Рішення Ford також ухвалене на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа. Він закликає автовиробників переносити більше виробництва до США та запровадив підвищені тарифи на імпорт автомобілів і комплектуючих.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввечері 26 березня оголосив про введення 25% мит на імпорт автомобілів до США.
«Це початок Дня визволення в Америці. Якщо ви робите свій автомобіль у Сполучених Штатах, то жодних тарифів не буде», — сказав напередодні Трамп.
На його думку, автомобільне мито спонукає автовиробників збільшити інвестиції в США, а не в Канаду чи Мексику.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоТрампМитоСША
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