Топ-5 бензинових авто липня 2026 року серед нових та вживаних Сьогодні 21:04 — Технології&Авто

Hyundai Tucson, www.actualidadmotor.com

Бензинові автомобілі продовжують утримувати найбільшу частку українського авторинку. У липні вони становили майже 39% продажів нових легковиків, а серед імпортованих вживаних авто їхня частка була ще вищою — 55%.

Про це свівдчить статистика «Укравтопрому»

Які бензинові авто найчастіше купували українці

У липні український автопарк поповнили 2,2 тис. нових легковиків із бензиновими двигунами. Це на 4% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

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Водночас частка бензинових моделей у продажах нових авто зросла. У липні 2025 року на них припадало 35% ринку, тоді як цього року — майже 39%.

До п’ятірки найпопулярніших нових бензинових моделей увійшли:

Hyundai Tucson — 215 авто; Skoda Octavia — 166; Mazda CX-5 — 157; Skoda Kodiaq — 138; Suzuki SX4 — 111.

Бензинові автомобілі також лідирують серед імпортованих вживаних легковиків. У липні на український облік поставили 12,4 тис. таких авто — це 55% від загальної кількості імпортованих вживаних легковиків. Рік тому їхня частка становила 48%, або 10,8 тис. машин.

Середній вік імпортованих бензинових авто — 9,5 року.

Найпопулярнішими моделями стали:

Volkswagen Tiguan — 852 авто; Nissan Rogue — 746; Audi Q5 — 691; Volkswagen Golf — 650; Audi A4 — 389.

Раніше ми ділилися рейтингом від автомобільних експертів — які автомобілі з пробігом не варто купувати. За їхніми словами, у цих автомобілів занадто багато проблем.

Також Finance.ua писав про дослідження , яке показало найкращі місяці для продажу автомобіля на вторинці за типами авто (ціна, отримана у відсотках від оцінки):

кабріолет — квітень (100,9%);

купе — травень (99,1%);

універсал — січень (97,9%);

хетчбек — січень (94,3%);

седан — січень (95%);

позашляховик — листопад (94,6%).

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