Топ-5 бензинових авто липня 2026 року серед нових та вживаних

Бензинові автомобілі продовжують утримувати найбільшу частку українського авторинку. У липні вони становили майже 39% продажів нових легковиків, а серед імпортованих вживаних авто їхня частка була ще вищою — 55%.
У липні український автопарк поповнили 2,2 тис. нових легковиків із бензиновими двигунами. Це на 4% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.
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Водночас частка бензинових моделей у продажах нових авто зросла. У липні 2025 року на них припадало 35% ринку, тоді як цього року — майже 39%.
До п’ятірки найпопулярніших нових бензинових моделей увійшли:
Hyundai Tucson — 215 авто;
Skoda Octavia — 166;
Mazda CX-5 — 157;
Skoda Kodiaq — 138;
Suzuki SX4 — 111.
Бензинові автомобілі також лідирують серед імпортованих вживаних легковиків. У липні на український облік поставили 12,4 тис. таких авто — це 55% від загальної кількості імпортованих вживаних легковиків. Рік тому їхня частка становила 48%, або 10,8 тис. машин.
Середній вік імпортованих бензинових авто — 9,5 року.