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Топ-5 бензинових авто липня 2026 року серед нових та вживаних

Технології&Авто
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Hyundai Tucson
Hyundai Tucson, www.actualidadmotor.com
Бензинові автомобілі продовжують утримувати найбільшу частку українського авторинку. У липні вони становили майже 39% продажів нових легковиків, а серед імпортованих вживаних авто їхня частка була ще вищою — 55%.
Про це свівдчить статистика «Укравтопрому»

Які бензинові авто найчастіше купували українці

У липні український автопарк поповнили 2,2 тис. нових легковиків із бензиновими двигунами. Це на 4% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.
Водночас частка бензинових моделей у продажах нових авто зросла. У липні 2025 року на них припадало 35% ринку, тоді як цього року — майже 39%.
До п’ятірки найпопулярніших нових бензинових моделей увійшли:
  1. Hyundai Tucson — 215 авто;
  2. Skoda Octavia — 166;
  3. Mazda CX-5 — 157;
  4. Skoda Kodiaq — 138;
  5. Suzuki SX4 — 111.
Бензинові автомобілі також лідирують серед імпортованих вживаних легковиків. У липні на український облік поставили 12,4 тис. таких авто — це 55% від загальної кількості імпортованих вживаних легковиків. Рік тому їхня частка становила 48%, або 10,8 тис. машин.
Середній вік імпортованих бензинових авто — 9,5 року.
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Найпопулярнішими моделями стали:
  1. Volkswagen Tiguan — 852 авто;
  2. Nissan Rogue — 746;
  3. Audi Q5 — 691;
  4. Volkswagen Golf — 650;
  5. Audi A4 — 389.
Раніше ми ділилися рейтингом від автомобільних експертів — які автомобілі з пробігом не варто купувати. За їхніми словами, у цих автомобілів занадто багато проблем.
Також Finance.ua писав про дослідження, яке показало найкращі місяці для продажу автомобіля на вторинці за типами авто (ціна, отримана у відсотках від оцінки):
  • кабріолет — квітень (100,9%);
  • купе — травень (99,1%);
  • універсал — січень (97,9%);
  • хетчбек — січень (94,3%);
  • седан — січень (95%);
  • позашляховик — листопад (94,6%).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авторинок УкраїниБензинВживані автоУкравтопром
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