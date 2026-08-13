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Tesla показала перший Cybercab зі Starlink

Технології&Авто
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Перше роботаксі з інтегрованим супутниковим зв'язком Starlink
Перше роботаксі з інтегрованим супутниковим зв'язком Starlink
Tesla продемонструвала перше роботаксі з інтегрованим супутниковим зв’язком Starlink. Власник компанії Ілон Маск каже про мільярди майбутніх авто зі Starlink.
Виробник автономних електричних таксі офіційно оголосив про запуск Cybercab зі Starlink. На фото Tesla показала який вигляд матиме авто із супутниковою антеною. Воно не надто виділятиметься на дорозі, оскільки антена прихована у ледь помітному прямокутному відсіку у задній частині.
Ілон Маск з ентузіазмом підтримав оновлення в X. Він каже, що це єдиний шлях, щоб забезпечити широкосмуговий канал на мільярдах транспортних засобів. Маск впевнений, що «всі авто матимуть Starlink у майбутньому».
Також Маск може мати на увазі стільникову платформу Starlink Mobile, яка не потребує окремого комплекту супутникового зв’язку та працює через звичайний смартфон. Минулого тижня під час конференції з питань доходів SpaceX впевнено припускала, що Starlink Mobile успішно конкуруватиме з великою трійкою американських операторів — AT&T, T-Mobile та Verizon.
Минулого місяця у своєму повідомленні Маск рекламував можливості Starlink у Cybercab. Він писав, що пасажир зможе дивитися потокове відео у форматі 4K, доки таксі доставляє його «куди завгодно».
За матеріалами:
mezha.media
TeslaStarlinkАвтоМаск
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