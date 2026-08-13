Tesla показала перший Cybercab зі Starlink Сьогодні 03:28 — Технології&Авто

Перше роботаксі з інтегрованим супутниковим зв'язком Starlink

Tesla продемонструвала перше роботаксі з інтегрованим супутниковим зв’язком Starlink. Власник компанії Ілон Маск каже про мільярди майбутніх авто зі Starlink.

Виробник автономних електричних таксі офіційно оголосив про запуск Cybercab зі Starlink. На фото Tesla показала який вигляд матиме авто із супутниковою антеною. Воно не надто виділятиметься на дорозі, оскільки антена прихована у ледь помітному прямокутному відсіку у задній частині.

Ілон Маск з ентузіазмом підтримав оновлення в X. Він каже, що це єдиний шлях, щоб забезпечити широкосмуговий канал на мільярдах транспортних засобів. Маск впевнений, що «всі авто матимуть Starlink у майбутньому».

Very cool. Starlink mobile is a game changer on the road https://t.co/kcV0bDIlGO — Aaron Burnett (@aaronburnett) August 8, 2026

Також Маск може мати на увазі стільникову платформу Starlink Mobile, яка не потребує окремого комплекту супутникового зв’язку та працює через звичайний смартфон. Минулого тижня під час конференції з питань доходів SpaceX впевнено припускала, що Starlink Mobile успішно конкуруватиме з великою трійкою американських операторів — AT&T, T-Mobile та Verizon.

Минулого місяця у своєму повідомленні Маск рекламував можливості Starlink у Cybercab. Він писав, що пасажир зможе дивитися потокове відео у форматі 4K, доки таксі доставляє його «куди завгодно».

Watch 4K streaming video while Cybercab takes you anywhere you want https://t.co/xVBVWkk5fX — Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2026

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