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Anthropic маркуватиме створений Claude контент невидимими водяними знаками

Технології&Авто
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Anthropic маркуватиме створений Claude контент невидимими водяними знаками
Anthropic маркуватиме створений Claude контент невидимими водяними знаками
Компанія Anthropic впроваджує систему маркування та виявлення контенту, згенерованого чат-ботом Claude. Вбудовані водяні знаки та цифрові метадані додаватимуться до текстів і файлів на всіх платформах розробника.
Про це повідомили в компанії.
Зміни реалізуються в межах виконання Кодексу практики ЄС щодо прозорості штучного інтелекту. Моделі Claude, запущені в Євросоюзі з серпня 2026 року, підтримують машиночитане маркування за замовчуванням, а для старіших версій функцію додадуть згодом.
Водяний знак вплітається безпосередньо в структуру тексту. Він залишається невидимим, не впливає на якість чи зміст відповідей, зберігається під час копіювання і може витримувати часткове редагування. У компанії також розробляють інструменти, які дозволять третім сторонам перевіряти наявність таких позначок.

Маркування не свідчить про повне створення матеріалу ШІ

Водночас у Anthropic зауважили, що наявність маркування не завжди свідчить про повне створення тексту штучним інтелектом, адже користувачі часто застосовують Claude лише для редагування, перекладу чи форматування власних ідей.
Крім того, вотермарки можуть зникати у разі глибокого перефразування, суттєвого скорочення тексту або видалення метаданих під час зміни формату файлу.
За матеріалами:
Діло
ClaudeШІЧат бот
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