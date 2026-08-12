Українці пересідають на гібриди: які авто обирають влітку Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

Toyota RAV-4 hybrid

У липні українці придбали та ввезли понад 4,1 тис. гібридних легкових автомобілів. Це на 58% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Водночас частка нових машин серед усіх гібридів зменшилася.

За даними «Укравтопрому», нові авто становили 43% липневих реєстрацій гібридів. Для порівняння, торік цей показник був на рівні 52%.

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Які мделі обирали українці

Серед нових гібридних легковиків:

найпопулярнішою моделлю залишається Toyota RAV-4 — 349 авто;

друге місце посіла Toyota Yaris Cross із результатом 182 автомобілі;

а третім став Nissan Qashqai — 72 автівки.

Серед уживаних гібридів, ввезених з-за кордону:

лідирує Ford Fusion US — 137 авто;

далі йдуть Ford Escape — 134;

замикає трійку Kia Niro — 118.

чому гібрид може бути вигіднішим вибором. Якщо ви обираєте між гібридом і звичайним автомобілем із ДВЗ, варто врахувати не лише витрати на пальне. Раніше Finance.ua називав 5 причин

гібриди стали економічнішими — виробники активно вдосконалюють бензиново-електричні силові установки, тоді як технологія ДВЗ останніми роками змінюється значно повільніше;

— виробники активно вдосконалюють бензиново-електричні силові установки, тоді як технологія ДВЗ останніми роками змінюється значно повільніше; кращий баланс ціни та комплектації — гібридні версії часто створюють на базі більш дорогих комплектацій, тому за відносно доступну ціну можна отримати багатше оснащення;

— гібридні версії часто створюють на базі більш дорогих комплектацій, тому за відносно доступну ціну можна отримати багатше оснащення; висока надійність — виробники приділяють особливу увагу надійності гібридних систем. Вживані гібриди за цим показником можуть не поступатися автомобілям із ДВЗ;

— виробники приділяють особливу увагу надійності гібридних систем. Вживані гібриди за цим показником можуть не поступатися автомобілям із ДВЗ; тривала гарантія на гібридну систему — навіть якщо загальна гарантія на вживане авто вже завершилася, гарантія на гібридну силову установку часто діє 8−10 років або 150−250 тис. км;

— навіть якщо загальна гарантія на вживане авто вже завершилася, гарантія на гібридну силову установку часто діє 8−10 років або 150−250 тис. км; гібриди швидше втрачають у ціні — через стрімкий розвиток електричних і гібридних технологій такі автомобілі можуть швидше дешевшати з роками. Для покупця вживаного авто це, однак, може бути перевагою — технологічніший автомобіль можна придбати дешевше.

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