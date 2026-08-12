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Українці пересідають на гібриди: які авто обирають влітку

Технології&Авто
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Toyota RAV-4 hybrid
Toyota RAV-4 hybrid
У липні українці придбали та ввезли понад 4,1 тис. гібридних легкових автомобілів. Це на 58% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Водночас частка нових машин серед усіх гібридів зменшилася.
За даними «Укравтопрому», нові авто становили 43% липневих реєстрацій гібридів. Для порівняння, торік цей показник був на рівні 52%.

Які мделі обирали українці

Серед нових гібридних легковиків:
  • найпопулярнішою моделлю залишається Toyota RAV-4 — 349 авто;
  • друге місце посіла Toyota Yaris Cross із результатом 182 автомобілі;
  • а третім став Nissan Qashqai — 72 автівки.
Серед уживаних гібридів, ввезених з-за кордону:
  • лідирує Ford Fusion US — 137 авто;
  • далі йдуть Ford Escape — 134;
  • замикає трійку Kia Niro — 118.
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Якщо ви обираєте між гібридом і звичайним автомобілем із ДВЗ, варто врахувати не лише витрати на пальне. Раніше Finance.ua називав 5 причин, чому гібрид може бути вигіднішим вибором.
  • гібриди стали економічнішими — виробники активно вдосконалюють бензиново-електричні силові установки, тоді як технологія ДВЗ останніми роками змінюється значно повільніше;
  • кращий баланс ціни та комплектації — гібридні версії часто створюють на базі більш дорогих комплектацій, тому за відносно доступну ціну можна отримати багатше оснащення;
  • висока надійність — виробники приділяють особливу увагу надійності гібридних систем. Вживані гібриди за цим показником можуть не поступатися автомобілям із ДВЗ;
  • тривала гарантія на гібридну систему — навіть якщо загальна гарантія на вживане авто вже завершилася, гарантія на гібридну силову установку часто діє 8−10 років або 150−250 тис. км;
  • гібриди швидше втрачають у ціні — через стрімкий розвиток електричних і гібридних технологій такі автомобілі можуть швидше дешевшати з роками. Для покупця вживаного авто це, однак, може бути перевагою — технологічніший автомобіль можна придбати дешевше.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авторинок УкраїниГібрид
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