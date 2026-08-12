Українці пересідають на гібриди: які авто обирають влітку
Які мделі обирали українці
- найпопулярнішою моделлю залишається Toyota RAV-4 — 349 авто;
- друге місце посіла Toyota Yaris Cross із результатом 182 автомобілі;
- а третім став Nissan Qashqai — 72 автівки.
- лідирує Ford Fusion US — 137 авто;
- далі йдуть Ford Escape — 134;
- замикає трійку Kia Niro — 118.
- гібриди стали економічнішими — виробники активно вдосконалюють бензиново-електричні силові установки, тоді як технологія ДВЗ останніми роками змінюється значно повільніше;
- кращий баланс ціни та комплектації — гібридні версії часто створюють на базі більш дорогих комплектацій, тому за відносно доступну ціну можна отримати багатше оснащення;
- висока надійність — виробники приділяють особливу увагу надійності гібридних систем. Вживані гібриди за цим показником можуть не поступатися автомобілям із ДВЗ;
- тривала гарантія на гібридну систему — навіть якщо загальна гарантія на вживане авто вже завершилася, гарантія на гібридну силову установку часто діє 8−10 років або 150−250 тис. км;
- гібриди швидше втрачають у ціні — через стрімкий розвиток електричних і гібридних технологій такі автомобілі можуть швидше дешевшати з роками. Для покупця вживаного авто це, однак, може бути перевагою — технологічніший автомобіль можна придбати дешевше.
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