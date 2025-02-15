ТОП-5 причин обрати вживаний гібрид замість авто з ДВЗ — Finance.ua

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ТОП-5 причин обрати вживаний гібрид замість авто з ДВЗ

Технології&Авто
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ТОП-5 причин обрати вживаний гібрид замість авто з ДВЗ
ТОП-5 причин обрати вживаний гібрид замість авто з ДВЗ, Фото: freepik
Автомобілі з гібридною силовою установкою, що поєднує двигун внутрішнього згоряння із електромотором, стають усе популярнішими на ринку. Це призводить до збільшення пропозиції таких машин і на вторинному ринку.
Видання TopSpeed назвало п’ять аргументів, чому варто купити вживаний гібрид.

Гібриди швидше втрачають в ціні

Саме в сегменті електричних та гібридних автомобілів сьогодні спостерігаєтся найшвидший технологічний прогрес.
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Тому саме ці машини за інших рівних обставин з роками втрачають в ціні більше, ніж класичні автомобілі з ДВЗ.

Гібриди стали досить економічними

Автовиробники інвестували значні капітали в удосконалення технології для бензиново-електричних гібридних автомобілів на тлі експансії електромобілів.
При цьому ДВЗ за останні роки майже не еволюціонували. Тож обираючи між автомобілем із ДВЗ і гібридом, усе більше причин обрати останній.

Кращий баланс вартості і комплектації

Часто гібридні моделі базуються на флагманській похідній моделі, що є спробою виробника зробити її більш привабливою для консервативного споживача.
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Фактично це означає, що ви отримуєте преміальну комплектацію по ціні машини середнього класу.

Високі стандарти надійності

Виробники доклали чималих зусиль, аби недовірливий споживач не розчарувався у гібридах, тому питанням надійності цих машин було приділено максимум уваги.
Тож вживані гібриди демонструють чудову надійність, яка не поступається автомобілям із ДВЗ.

Тривала гарантія на двигун

Коли ви купуєте вживаний гібридний автомобіль, з великою ймовірністю на той момент «гарантія від бампера до бампера» вже закінчиться, оскільки вона зазвичай дається на п’ять років або кілька десятків тисяч кілометрів (що буде раніше).
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Однак на гібридний двигун дається окрема гарантія, яка зазвичай діє 8−10 років або 150 000 — 250 000 кілометрів.
Тобто в більшості випадків ви отримаєте машину з чинною гарантією на двигун, яка зберігатиметься ще певний час.
За матеріалами:
УНІАН
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