Geely представила новий гібридний седан з величезним екраном у салоні (фото) — Finance.ua
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Geely представила новий гібридний седан з величезним екраном у салоні (фото)

Технології&Авто
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Geely представила новий гібридний седан з величезним екраном у салоні (фото)
Geely представила новий гібридний седан з величезним екраном у салоні (фото)
Китайська компанія Geely розсекретила зовнішність нового гібридного седана Geely Galaxy L6 EM-i PHEV. Новинка стане першим седаном виробника, збудованим на фірмовій системі Geely Thor PHEV наступного покоління.
Про це повідомляє CarNewsChina.
Днями в Geely заявили про плани випуску протягом 2025 року п’яти нових автомобілів під суббрендом Galaxy — двох кросоверів і трьох седанів. І плагін-гібридний Geely Galaxy L6 EM-i — один із них. Зовні новинка майже не відрізняється від поточної версії Galaxy L6, за винятком дверних ручок та логотипу EM-i на багажнику. Залишаться колишніми й габарити авто — 4782 мм завдовжки, 1875 мм завширшки і 1489 мм заввишки при колісній базі 2752 мм.
Geely представила новий гібридний седан з величезним екраном у салоні (фото)
У салоні нового седана встановлять цифрову панель приладів, великий центральний екран в горизонтальній орієнтації, платформу для бездротової зарядки смартфонів, два підсклянники і двоспицеве ​​рульове колесо зі скошеним нижнім сегментом.
Geely представила новий гібридний седан з величезним екраном у салоні (фото)
Geely Galaxy L6 EM-i отримав ту ж гібридну силову установку, що й Geely Galaxy L7 EM-i, що складається із 1,5-літрового атмосферного двигуна потужністю 110 к.с. і електромоторів, що живляться від літій-залізо-фосфатного акумулятора ємністю 8,5 кВт*год або 19,09 кВт*год. Запас ходу на електричній тязі сягає 48 км і 115 км відповідно.
Geely представила новий гібридний седан з величезним екраном у салоні (фото)
Вартість нового гібридного седана від Geely поки не повідомляється.
За матеріалами:
MMR
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