OpenAI представила ШІ-агентів Dots

OpenAI представила нових ШІ-агентів Dots, покликаних змінити спосіб взаємодії користувачів зі штучним інтелектом.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман представив Dots під час щорічного заходу для розробників у Сан-Франциско. За його словами, агент «амбітніший» за ChatGPT і може стати своєрідним ШІ-помічником, який постійно допомагає користувачеві.

Що вміють Dots

Dots представлені у вигляді невеликих кольорових персонажів у беретах або окулярах. Вони можуть працювати на смартфонах і ноутбуках, інтегруватися з іншими застосунками та виконувати команди користувача.

При цьому агентам не обов’язково постійно перебувати під наглядом людини. В OpenAI заявляють, що Dots здатні самостійно виконувати практичні завдання — наприклад, призначити зустріч, забронювати авіаквитки або розподілити завдання між колегами. Компанія називає Dots «продовженням вас» і відносить їх до категорії «передового інтелекту».

Dots працюють на базі GPT-6 Astra. Водночас напередодні OpenAI повідомила про призупинення випуску GPT-6.1 Astra після того, як під час тестування модель продемонструвала оманливу поведінку.

Хто вже може користуватися Dots