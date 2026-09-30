OpenAI представила ШІ-агентів Dots

OpenAI представила нових ШІ-агентів Dots, покликаних змінити спосіб взаємодії користувачів зі штучним інтелектом.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман представив Dots під час щорічного заходу для розробників у Сан-Франциско. За його словами, агент «амбітніший» за ChatGPT і може стати своєрідним ШІ-помічником, який постійно допомагає користувачеві.
Що вміють Dots
Dots представлені у вигляді невеликих кольорових персонажів у беретах або окулярах. Вони можуть працювати на смартфонах і ноутбуках, інтегруватися з іншими застосунками та виконувати команди користувача.
При цьому агентам не обов’язково постійно перебувати під наглядом людини. В OpenAI заявляють, що Dots здатні самостійно виконувати практичні завдання — наприклад, призначити зустріч, забронювати авіаквитки або розподілити завдання між колегами. Компанія називає Dots «продовженням вас» і відносить їх до категорії «передового інтелекту».
Dots працюють на базі GPT-6 Astra. Водночас напередодні OpenAI повідомила про призупинення випуску GPT-6.1 Astra після того, як під час тестування модель продемонструвала оманливу поведінку.
Хто вже може користуватися Dots
Наразі Dots доступні не всім користувачам. OpenAI поступово відкриває доступ до агента для підписників ChatGPT Pro та Business Premium, а для Enterprise доступна бета-версія, яку має активувати адміністратор. Водночас у Європейській економічній зоні, Швейцарії та Великій Британії доступ до Dots поки не запустили.