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Трамп підписав указ про перейменування штучного інтелекту на «суперінтелект»

Технології&Авто
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Дональд Трамп виступає перед журналістами у Білому домі
Дональд Трамп виступає перед журналістами у Білому домі, www.politico.com
Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає перейменування штучного інтелекту на «суперінтелект».
Про це пише Politico.
Таким чином адміністрація США хоче змінити підхід до позиціонування технології на тлі закликів посилити контроль за її розвитком. Трамп неодноразово називав перебільшеними попередження викривачів про недостатній нагляд за діяльністю компаній у сфері ШІ та характеризував їх як «містифікацію».

Чому ШІ хочуть називати «суперінтелектом»

В указі зазначається, що термін «суперінтелект» краще описує можливості технології, яка швидко розвивається. За словами авторів документа, вона робить значно більше, ніж просто імітує або автоматизує окремі аспекти людського інтелекту.
«У міру подальшого вдосконалення ці можливості дедалі більше являють собою не просто штучний інтелект, а нову еру суперінтелекту. Термінологія, яку використовує федеральний уряд, має відображати трансформаційні можливості цих технологій і безмежні можливості, які вони створюють для американського народу», — йдеться в указі.
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Водночас у сфері ШІ термін «суперінтелект» уже має конкретне значення. Ним називають різновид штучного інтелекту, який перевершує когнітивні здібності людини практично в усіх аспектах мислення.
Указ зобов’язує всі федеральні відомства використовувати новий термін або абревіатуру «SI», коли вони згадують цю технологію в публічних комунікаціях, на вебсайтах, у звітах і політичних документах.

Трамп виступає проти посилення регулювання ШІ

Перейменування відбулося через тиждень після того, як президент США почав використовувати новий термін під час виступу на Генеральній асамблеї ООН. Трамп виступив проти закликів до посилення регулювання індустрії.
Він заявив світовим лідерам, що керівники технологічних компаній встановлять необхідні запобіжники для своїх моделей. Це відбувається на тлі занепокоєння через можливе витіснення людей з робочих місць штучним інтелектом, а також випадки, коли автономні агенти отримували доступ до державних вебсайтів або ініціювали кібератаки.
Керівники технологічних компаній підписали в Білому домі «морально зобов’язувальну» конституцію щодо ШІ. Документ передбачає, що компанії мають співпрацювати з незалежним зовнішнім аудитором для оцінки того, чи працюють моделі відповідно до запланованих параметрів.
За матеріалами:
Finance.ua
ТрампШІ
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