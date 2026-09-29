Із 1 жовтня водіям знову потрібно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар під час руху за межами населених пунктів. Водночас відповідальність за порушення цієї вимоги має юридичний нюанс.

Так, відповідно до пункту 9.8 Правил дорожнього руху, з 1 жовтня до 1 травня на заміських дорогах водії повинні вмикати денні ходові вогні, а за їх відсутності — ближнє світло фар. Вимога діє в будь-який час доби.

Який штраф передбачений за вимкнені фари

Вимога щодо використання фар пов’язана зі скороченням тривалості світлового дня та погодними умовами. Її мета — покращити видимість автомобіля для пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

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За ігнорування цієї вимоги водіям механічних транспортних засобів може загрожувати штраф від 425 до 510 грн. Така відповідальність передбачена частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чи завжди за вимкнені фари можуть оштрафувати

Адвокат Денис Нагорнюк у коментарі «РБК-Україна» зазначає , що на практиці патрульні можуть притягати водіїв до відповідальності за частиною 2 статті 122 КУпАП за рух поза населеними пунктами без увімкнених денних ходових вогнів або ближнього світла.

Водночас, за його словами, тут є юридична колізія:

Частина 2 статті 122 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил користування зовнішніми світловими приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку. Тобто ця норма стосується ситуацій, коли водій починає рух або здійснює маневр.

Якщо ж автомобіль просто рухається прямо, а водій не ввімкнув денні ходові вогні або ближнє світло відповідно до пункту 9.8 ПДР, окремої норми КУпАП, яка передбачає штраф саме за це порушення, немає, пояснює Нагорнюк.

За словами Нагорнюка, тому суди найчастіше скасовують такі штрафи та кваліфікують порушення за статтею 125 КУпАП. Адже вона передбачає не штраф, а попередження.

штрафувати за перевищення допустимого рівня шуму двигуна чи вихлопної системи: Раніше ми повідомляли, що Рада підтримала за основу законопроєкт, яким пропонують

перше порушення — 17 тис. грн;

повторне — 34 тис. грн + можливе позбавлення прав на 3−6 місяців.