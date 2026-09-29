0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft відключає стару функцію Windows, якою користувалися 25 років

Технології&Авто
133
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Microsoft
Microsoft
Microsoft почала достроково видаляти застарілі функції Windows Media Player Legacy (WMPL). Йдеться про скіни — альтернативні варіанти оформлення класичного медіаплеєра, які існували ще з часів Windows 2000 та Windows Me.
Про це пише Neowin.
Спочатку Microsoft планувала повністю відмовитися від підтримки скінів 10 листопада 2026 року. Зміна має торкнутися версій Windows 11 24H2 і новіших, включаючи майбутні 25H2/26H2. Але, судячи з повідомлень користувачів, компанія зробила цей крок раніше.
Модератор форуму Neowin, який продовжує використовувати класичний Windows Media Player як легкий медіаплеєр, помітив, що програма перестала завантажувати стандартну тему Classic Media Player. Замість неї плеєр тепер використовує стандартний інтерфейс.
Читайте також
Для шанувальників класичного Windows Media Player це означає ще одне обмеження. Хоча альтернативних програвачів сьогодні досить багато, Legacy-версія цінувалася за невелике споживання ресурсів і можливість повністю змінювати оформлення за допомогою скінів.
Зникнення підтримки скінів у WMPL стало черговим кроком Microsoft у напрямку відмови від елементів інтерфейсу минулих поколінь Windows. Раніше компанія вже попрощалася з меню «Пуск» і «Панеллю керування».
Паралельно Microsoft продовжує вдосконалювати Windows 11, додаючи функції, про які користувачі просили вже давно. У квітні в Windows 11 з’явилася функція безстрокового призупинення оновлень. Також у меню живлення додали окрему кнопку для вимкнення або перезавантаження ПК без встановлення оновлень.
За матеріалами:
УНІАН
Технології
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems