Які марки та моделі автомобілів найчастіше українці «списували» в серпні

У серпні 2026 року в Україні оформили 2 241 вибракування транспортних засобів. Це на 10,7% менше, ніж за зіставний період липня. Порівняно із серпнем минулого року показник знизився на 5,4%. Майже три чверті оформлень припали на легкові автомобілі, а медіанний вік транспортних засобів становив 25 років.
Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Після липневого підйому кількість вибракувань зменшилася
За зіставний липневий період було 2 510 вибракувань, а за серпень торік — 2 370. Отже, поточний результат нижчий за обидві бази.
Згідно з даними аналітиків, найменшу кількість вибракувань зафіксували в лютому 2026 року — 1 927, а найбільшу у травні того самого року, 2 553. За зіставні періоди липня та серпня показники становили 2 510 і 2 241 відповідно.
Легкові та вантажні автомобілі забезпечили основне скорочення
У серпні оформили 1 662 вибракування легкових автомобілів — це 74,2% загальної кількості. На вантажівки припало ще 335 оформлень, або 14,9%. Решту становили п’ять інших категорій транспорту.
Розподіл за видами транспортних засобів був таким:
легкові автомобілі — 1 662;
вантажні автомобілі — 335;
мотоцикли — 77;
автобуси — 69;
напівпричепи — 38;
причепи — 31;
мопеди — 29.
У липневій зіставній базі легковиків було 1 858, вантажівок — 400. Відповідно, ці два види транспорту зменшилися на 196 і 65. Разом це 261 із 269 вибракувань, на які скоротився загальний результат.
Порівняно з роком раніше легковиків стало на 16 менше, вантажівок — на 74. Річне скорочення також не було однаковим для всіх: причепів поменшало з 36 до 31, напівпричепів — з 51 до 38, тоді як автобусів — із 72 до 69.
Майже дві третини транспорту були старші за 20 років
Медіанний вік становив 25 років — стільки ж, скільки у двох зіставних періодах.
За віковими групами результат розподілився так:
до 10 років включно — 169, або 7,5%;
11−20 років — 629, або 28,1%;
21−30 років — 560, або 25,0%;
31−40 років — 614, або 27,4%;
41−50 років — 220, або 9,8%;
51 рік і більше — 49, або 2,2%.
Разом транспорт віком 21 рік і більше дав 1 443 вибракування, або 64,4%. Найчисленніші групи — 11−20 і 31−40 років — були майже рівними за масштабом.
ВАЗ/Lada залишається найбільшою групою
Серед марок лідирувала ВАЗ/Lada — 627 вибракувань, або 28,0% загальної кількості. Друге місце посів ГАЗ — 159, третє — ЗАЗ — 131. Перша трійка разом сформувала 917 вибракувань, або 40,9%.
Повна десятка марок:
ВАЗ/Lada — 627;
ГАЗ — 159;
ЗАЗ — 131;
Opel — 84;
Volkswagen — 84;
Ford — 76;
Renault — 68;
Daewoo — 64;
Mercedes-Benz — 51;
Nissan — 37.
На рівні моделей перше місце посіла ВАЗ/Lada 2106 — 109. Далі розташувалися:
ЗАЗ/Daewoo Lanos — 85;
ВАЗ/Lada 2101 — 80;
ВАЗ/Lada 2109 — 72;
ВАЗ/Lada 2107 — 67;
ВАЗ/Lada 21099 — 53;
ВАЗ/Lada 110 — 49;
ЗАЗ Таврія — 42;
ВАЗ/Lada 2105 — 40;
ВАЗ/Lada 2104 — 35.
Київ очолює географію оформлення
Найбільше вибракувань оформили у місті Києві — 224. Далі йшли Харківська область — 181, Дніпропетровська — 169, Київська — 168 та Львівська — 160. Разом перша п’ятірка дала 902 вибракування, або 40,2%.