Які марки та моделі автомобілів найчастіше українці «списували» в серпні

У серпні 2026 року в Україні оформили 2 241 вибракування транспортних засобів. Це на 10,7% менше, ніж за зіставний період липня. Порівняно із серпнем минулого року показник знизився на 5,4%. Майже три чверті оформлень припали на легкові автомобілі, а медіанний вік транспортних засобів становив 25 років.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Після липневого підйому кількість вибракувань зменшилася

За зіставний липневий період було 2 510 вибракувань, а за серпень торік — 2 370. Отже, поточний результат нижчий за обидві бази.

Згідно з даними аналітиків, найменшу кількість вибракувань зафіксували в лютому 2026 року — 1 927, а найбільшу у травні того самого року, 2 553. За зіставні періоди липня та серпня показники становили 2 510 і 2 241 відповідно.

Кількість оформлених вибракувань, eauto.org.ua

Легкові та вантажні автомобілі забезпечили основне скорочення

У серпні оформили 1 662 вибракування легкових автомобілів — це 74,2% загальної кількості. На вантажівки припало ще 335 оформлень, або 14,9%. Решту становили п’ять інших категорій транспорту.

Розподіл за видами транспортних засобів був таким:

легкові автомобілі — 1 662;

вантажні автомобілі — 335;

мотоцикли — 77;

автобуси — 69;

напівпричепи — 38;

причепи — 31;

мопеди — 29.

У липневій зіставній базі легковиків було 1 858, вантажівок — 400. Відповідно, ці два види транспорту зменшилися на 196 і 65. Разом це 261 із 269 вибракувань, на які скоротився загальний результат.

Порівняно з роком раніше легковиків стало на 16 менше, вантажівок — на 74. Річне скорочення також не було однаковим для всіх: причепів поменшало з 36 до 31, напівпричепів — з 51 до 38, тоді як автобусів — із 72 до 69.

Майже дві третини транспорту були старші за 20 років

Медіанний вік становив 25 років — стільки ж, скільки у двох зіставних періодах.

За віковими групами результат розподілився так:

до 10 років включно — 169, або 7,5%;

11−20 років — 629, або 28,1%;

21−30 років — 560, або 25,0%;

31−40 років — 614, або 27,4%;

41−50 років — 220, або 9,8%;

51 рік і більше — 49, або 2,2%.

Разом транспорт віком 21 рік і більше дав 1 443 вибракування, або 64,4%. Найчисленніші групи — 11−20 і 31−40 років — були майже рівними за масштабом.

Вік транспортних засобів у вибракування, eauto.org.ua

ВАЗ/Lada залишається найбільшою групою

Серед марок лідирувала ВАЗ/Lada — 627 вибракувань, або 28,0% загальної кількості. Друге місце посів ГАЗ — 159, третє — ЗАЗ — 131. Перша трійка разом сформувала 917 вибракувань, або 40,9%.

Повна десятка марок:

ВАЗ/Lada — 627; ГАЗ — 159; ЗАЗ — 131; Opel — 84; Volkswagen — 84; Ford — 76; Renault — 68; Daewoo — 64; Mercedes-Benz — 51; Nissan — 37.

На рівні моделей перше місце посіла ВАЗ/Lada 2106 — 109. Далі розташувалися:

ЗАЗ/Daewoo Lanos — 85;

ВАЗ/Lada 2101 — 80;

ВАЗ/Lada 2109 — 72;

ВАЗ/Lada 2107 — 67;

ВАЗ/Lada 21099 — 53;

ВАЗ/Lada 110 — 49;

ЗАЗ Таврія — 42;

ВАЗ/Lada 2105 — 40;

ВАЗ/Lada 2104 — 35.

10 найпоширеніших моделей у вибракування, eauto.org.ua

Київ очолює географію оформлення