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Які марки та моделі автомобілів найчастіше українці «списували» в серпні

Технології&Авто
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Найбільше вибракувань у серпні припало на автомобілі ВАЗ/Lada
Найбільше вибракувань у серпні припало на автомобілі ВАЗ/Lada
У серпні 2026 року в Україні оформили 2 241 вибракування транспортних засобів. Це на 10,7% менше, ніж за зіставний період липня. Порівняно із серпнем минулого року показник знизився на 5,4%. Майже три чверті оформлень припали на легкові автомобілі, а медіанний вік транспортних засобів становив 25 років.
Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Після липневого підйому кількість вибракувань зменшилася

За зіставний липневий період було 2 510 вибракувань, а за серпень торік — 2 370. Отже, поточний результат нижчий за обидві бази.
Згідно з даними аналітиків, найменшу кількість вибракувань зафіксували в лютому 2026 року — 1 927, а найбільшу у травні того самого року, 2 553. За зіставні періоди липня та серпня показники становили 2 510 і 2 241 відповідно.
Кількість оформлених вибракувань
Кількість оформлених вибракувань, eauto.org.ua

Легкові та вантажні автомобілі забезпечили основне скорочення

У серпні оформили 1 662 вибракування легкових автомобілів — це 74,2% загальної кількості. На вантажівки припало ще 335 оформлень, або 14,9%. Решту становили п’ять інших категорій транспорту.
Розподіл за видами транспортних засобів був таким:
  • легкові автомобілі — 1 662;
  • вантажні автомобілі — 335;
  • мотоцикли — 77;
  • автобуси — 69;
  • напівпричепи — 38;
  • причепи — 31;
  • мопеди — 29.
У липневій зіставній базі легковиків було 1 858, вантажівок — 400. Відповідно, ці два види транспорту зменшилися на 196 і 65. Разом це 261 із 269 вибракувань, на які скоротився загальний результат.
Порівняно з роком раніше легковиків стало на 16 менше, вантажівок — на 74. Річне скорочення також не було однаковим для всіх: причепів поменшало з 36 до 31, напівпричепів — з 51 до 38, тоді як автобусів — із 72 до 69.
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Майже дві третини транспорту були старші за 20 років

Медіанний вік становив 25 років — стільки ж, скільки у двох зіставних періодах.
За віковими групами результат розподілився так:
  • до 10 років включно — 169, або 7,5%;
  • 11−20 років — 629, або 28,1%;
  • 21−30 років — 560, або 25,0%;
  • 31−40 років — 614, або 27,4%;
  • 41−50 років — 220, або 9,8%;
  • 51 рік і більше — 49, або 2,2%.
Разом транспорт віком 21 рік і більше дав 1 443 вибракування, або 64,4%. Найчисленніші групи — 11−20 і 31−40 років — були майже рівними за масштабом.
Вік транспортних засобів у вибракування
Вік транспортних засобів у вибракування, eauto.org.ua

ВАЗ/Lada залишається найбільшою групою

Серед марок лідирувала ВАЗ/Lada — 627 вибракувань, або 28,0% загальної кількості. Друге місце посів ГАЗ — 159, третє — ЗАЗ — 131. Перша трійка разом сформувала 917 вибракувань, або 40,9%.
Повна десятка марок:
  1. ВАЗ/Lada — 627;
  2. ГАЗ — 159;
  3. ЗАЗ — 131;
  4. Opel — 84;
  5. Volkswagen — 84;
  6. Ford — 76;
  7. Renault — 68;
  8. Daewoo — 64;
  9. Mercedes-Benz — 51;
  10. Nissan — 37.
На рівні моделей перше місце посіла ВАЗ/Lada 2106 — 109. Далі розташувалися:
  • ЗАЗ/Daewoo Lanos — 85;
  • ВАЗ/Lada 2101 — 80;
  • ВАЗ/Lada 2109 — 72;
  • ВАЗ/Lada 2107 — 67;
  • ВАЗ/Lada 21099 — 53;
  • ВАЗ/Lada 110 — 49;
  • ЗАЗ Таврія — 42;
  • ВАЗ/Lada 2105 — 40;
  • ВАЗ/Lada 2104 — 35.
10 найпоширеніших моделей у вибракування
10 найпоширеніших моделей у вибракування, eauto.org.ua

Київ очолює географію оформлення

Найбільше вибракувань оформили у місті Києві — 224. Далі йшли Харківська область — 181, Дніпропетровська — 169, Київська — 168 та Львівська — 160. Разом перша п’ятірка дала 902 вибракування, або 40,2%.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
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