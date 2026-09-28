0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Honda готує гігантський кросовер Pilot XXL: яким буде новий позашляховик

Технології&Авто
112
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda розглядає можливість розширити лінійку великих позашляховиків і випустити збільшену версію трирядного кросовера Pilot. Нова модель може отримати умовну назву Pilot XXL та стати конкурентом великих SUV на кшталт Chevrolet Tahoe.
Про це повідомляє Automotive News.

Honda Pilot XXL може бути понад 5,2 метра завдовжки

За даними Automotive News, виробництво нового позашляховика можуть запустити вже у першому кварталі 2032 року. Очікується, що Pilot XXL буде приблизно на 203 мм довшим за нинішній Pilot — його довжина становитиме близько 5286 мм.
За розмірами новинка перевершить Toyota Grand Highlander, Hyundai Palisade та Kia Telluride, а також Jeep Grand Cherokee L, Chevrolet Traverse, GMC Acadia і Ford Explorer.
Поки що деталей про майбутню модель небагато. Водночас очікується, що вона матиме багато спільного з флагманським позашляховиком Acura, який наразі відомий під робочою назвою Acura XL. Він має розташуватися в модельній лінійці вище за MDX.
З огляду на можливу спорідненість двох моделей, Pilot XXL та Acura XL можуть отримати гібридні силові установки.
Honda Pilot залишається одним із популярних трирядних SUV. У США до кінця серпня 2026 року дилери продали 83 486 таких автомобілів. У Північній Америці щороку реалізують близько 100 000−140 000 нових Pilot.
Ціни на Honda Pilot 2026 року стартують від $42 395. Найдорожча версія Black Edition коштує $55 195.
За матеріалами:
Фокус
АвтоКросовер
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems