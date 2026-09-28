Honda готує гігантський кросовер Pilot XXL: яким буде новий позашляховик

Honda розглядає можливість розширити лінійку великих позашляховиків і випустити збільшену версію трирядного кросовера Pilot. Нова модель може отримати умовну назву Pilot XXL та стати конкурентом великих SUV на кшталт Chevrolet Tahoe.

Про це повідомляє Automotive News.

Honda Pilot XXL може бути понад 5,2 метра завдовжки

За даними Automotive News, виробництво нового позашляховика можуть запустити вже у першому кварталі 2032 року. Очікується, що Pilot XXL буде приблизно на 203 мм довшим за нинішній Pilot — його довжина становитиме близько 5286 мм.

За розмірами новинка перевершить Toyota Grand Highlander, Hyundai Palisade та Kia Telluride, а також Jeep Grand Cherokee L, Chevrolet Traverse, GMC Acadia і Ford Explorer.

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Поки що деталей про майбутню модель небагато. Водночас очікується, що вона матиме багато спільного з флагманським позашляховиком Acura, який наразі відомий під робочою назвою Acura XL. Він має розташуватися в модельній лінійці вище за MDX.

З огляду на можливу спорідненість двох моделей, Pilot XXL та Acura XL можуть отримати гібридні силові установки.

Honda Pilot залишається одним із популярних трирядних SUV. У США до кінця серпня 2026 року дилери продали 83 486 таких автомобілів. У Північній Америці щороку реалізують близько 100 000−140 000 нових Pilot.