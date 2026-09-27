ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років в Україні

У серпні українці придбали 6,5 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, ввезених з-за кордону. Загалом за місяць український автопарк поповнився 20,7 тис. легковиків з пробігом, тож 31% автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

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Найбільшу частку серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років становили бензинові моделі — 40%.

Ще 36% припало на електромобілі, 19% — на гібриди, 4% — на дизельні автомобілі та 1% — на машини з ГБО.

Найпопулярнішою моделлю серед вживаних авто віком до 5 років стала Tesla Model Y — у серпні українці придбали 473 такі автомобілі.

ТОП-10 вживаних авто віком до 5 років в Україні, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Раніше Finance.ua писав , що у серпні український авторинок поповнили майже 4,7 тис. вживаних легкових автомобілів зі США. Це на 8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Середній вік вживаних автомобілів зі США, які придбали українці у серпні, становив 5,7 року.

До п’ятірки найпопулярніших вживаних «американців» з пробігом увійшли: