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ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років в Україні

Технології&Авто
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Tesla Model Y
Tesla Model Y
У серпні українці придбали 6,5 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, ввезених з-за кордону. Загалом за місяць український автопарк поповнився 20,7 тис. легковиків з пробігом, тож 31% автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найбільшу частку серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років становили бензинові моделі — 40%.
Ще 36% припало на електромобілі, 19% — на гібриди, 4% — на дизельні автомобілі та 1% — на машини з ГБО.
Найпопулярнішою моделлю серед вживаних авто віком до 5 років стала Tesla Model Y — у серпні українці придбали 473 такі автомобілі.
ТОП-10 вживаних авто віком до 5 років в Україні
ТОП-10 вживаних авто віком до 5 років в Україні, Інфографіка створена за допомогою ШІ
Раніше Finance.ua писав, що у серпні український авторинок поповнили майже 4,7 тис. вживаних легкових автомобілів зі США. Це на 8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.
Середній вік вживаних автомобілів зі США, які придбали українці у серпні, становив 5,7 року.
До п’ятірки найпопулярніших вживаних «американців» з пробігом увійшли:
  1. Tesla Model Y — 484 автомобілі;
  2. Tesla Model 3 — 471;
  3. Ford Escape — 408;
  4. BMW X3 — 306;
  5. Nissan Rogue — 266.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниВживані автоУкравтопром
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