У серпні українці придбали 6,5 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, ввезених з-за кордону. Загалом за місяць український автопарк поповнився 20,7 тис. легковиків з пробігом, тож 31% автомобілів із цієї кількості були віком до 5 років. Про це повідомили в «Укравтопромі». Найбільшу частку серед імпортованих вживаних авто віком до 5 років становили бензинові моделі — 40%. Ще 36% припало на електромобілі, 19% — на гібриди, 4% — на дизельні автомобілі та 1% — на машини з ГБО. Найпопулярнішою моделлю серед вживаних авто віком до 5 років стала Tesla Model Y — у серпні українці придбали 473 такі автомобілі. ТОП-10 вживаних авто віком до 5 років в Україні, Інфографіка створена за допомогою ШІ Раніше Finance.ua писав, що у серпні український авторинок поповнили майже 4,7 тис. вживаних легкових автомобілів зі США. Це на 8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Середній вік вживаних автомобілів зі США, які придбали українці у серпні, становив 5,7 року. До п’ятірки найпопулярніших вживаних «американців» з пробігом увійшли: Tesla Model Y — 484 автомобілі; Tesla Model 3 — 471; Ford Escape — 408; BMW X3 — 306; Nissan Rogue — 266. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Технології&Авто / ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років в Україні