В Apple пояснили, чому iPhone Duo отримав незвичний широкоформатний дизайн

Компанія Apple нещодавно представила свій перший складаний смартфон під назвою iPhone Duo. На відміну від більшості «книгоподібних» моделей на ринку, новинка отримала значно ширші пропорції. В Apple дали пояснення, чому був вибраний такий формат.

Про це пише британське видання GQ.

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Представники компанії повідомили, що це рішення було продиктоване прагненням створити пристрій, який нагадує звичайний блокнот.

Директорка з дизайну Apple Моллі Андерсон зазначила, головна ідея полягала у відтворенні знайомого відчуття: блокнот залишається компактним у закритому вигляді, але відкриваючись, пропонує значно більше простору. Саме таку концепцію компанія вирішила реалізувати у iPhone Duo.

За даними GQ, пропорції смартфона базуються на міжнародному паперовому форматі серії А. Листи формату А4, А5 чи А6 зберігають однакове співвідношення сторін при складанні навпіл.

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Виходячи з цього принципу, Apple прагнула забезпечити максимально подібну форму пристрою як у закритому, так і у відкритому стані.

Віце-президент Apple з дизайну інтерфейсу Стів Лемей додав, що компанія хотіла уникнути відчуття переходу до зовсім іншого продукту після розкриття смартфона.

Великий екран має лише розширювати звичний досвід користування iPhone. Для цього передбачено спеціальну анімацію, яка створює ефект плавного збільшення зовнішнього дисплея під час відкриття.

Apple приділила значну увагу узгодженості апаратної частини, програмного забезпечення та візуальних ефектів.

В компанії очікують, що розробники у повсякденному житті знайдуть нові сценарії використання Duo, які Apple поки що не розглядала.