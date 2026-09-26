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Де в Україні найчастіше купують електромобілі та які моделі стали бестселерами

Технології&Авто
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Людина заряджає електричну машину біля будинку
Людина заряджає електричну машину біля будинку, Фото: magnific
У серпні українці придбали понад 4,2 тис. електромобілів (BEV). Найбільше таких авто зареєстрували у Львівській області, Києві та Київській області.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю реєстрацій електромобілів увійшли:
  • Львівська область — 687 авто, з яких 96% були вживаними;
  • Київ — 356 авто, 67% вживаних;
  • Київська область — 315 авто, 76% вживаних;
  • Дніпропетровська область — 266 авто, 85% вживаних;
  • Рівненська область — 262 авто, 98% вживаних.
BYD Sea Lion 06 EV став найпопулярнішим новим електрокаром у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях.
У столиці найбільше реєстрували ZEEKR 7X, а на Рівненщині — Toyota bZ4X.
Серед вживаних електромобілів, імпортованих з-за кордону, найчастіше обирали моделі Tesla та Nissan.
Бестселерами в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів стали:
  • Tesla Model 3 — на Львівщині та у Києві;
  • Tesla Model Y — у Київській та Дніпропетровській обл.
  • Nissan Leaf — на Рівненщині.
Раніше Finance.ua писав, що ринок електромобілів стрімко розширюється, а разом із кількістю моделей зростає важливість питання їхньої довгострокової надійності. У 2026 році до списку найбільш надійних потрапили представники Ford, Volvo, Porsche та Hyundai.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниЕлектромобіліУкравтопром
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