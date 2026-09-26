Де в Україні найчастіше купують електромобілі та які моделі стали бестселерами

Людина заряджає електричну машину біля будинку, Фото: magnific

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Сьогодні 19:11 —

У серпні українці придбали понад 4,2 тис. електромобілів (BEV). Найбільше таких авто зареєстрували у Львівській області, Києві та Київській області.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю реєстрацій електромобілів увійшли:

Львівська область — 687 авто, з яких 96% були вживаними;

Київ — 356 авто, 67% вживаних;

Київська область — 315 авто, 76% вживаних;

Дніпропетровська область — 266 авто, 85% вживаних;

Рівненська область — 262 авто, 98% вживаних.

BYD Sea Lion 06 EV став найпопулярнішим новим електрокаром у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях.

У столиці найбільше реєстрували ZEEKR 7X, а на Рівненщині — Toyota bZ4X.

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Серед вживаних електромобілів, імпортованих з-за кордону, найчастіше обирали моделі Tesla та Nissan.

Бестселерами в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів стали:

Tesla Model 3 — на Львівщині та у Києві;

Tesla Model Y — у Київській та Дніпропетровській обл.

Nissan Leaf — на Рівненщині.