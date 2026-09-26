Де в Україні найчастіше купують електромобілі та які моделі стали бестселерами
- Львівська область — 687 авто, з яких 96% були вживаними;
- Київ — 356 авто, 67% вживаних;
- Київська область — 315 авто, 76% вживаних;
- Дніпропетровська область — 266 авто, 85% вживаних;
- Рівненська область — 262 авто, 98% вживаних.
- Tesla Model 3 — на Львівщині та у Києві;
- Tesla Model Y — у Київській та Дніпропетровській обл.
- Nissan Leaf — на Рівненщині.
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