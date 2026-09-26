Anthropic створила лабораторію для біологічних досліджень: як ШІ допомагатиме науковцям

Один зі співрозмовників додав, що стартап хоче розширити можливості свого ШІ Claude, щоб він міг керувати роботизованими системами, які виконуватимуть наукові експерименти з мінімальним втручанням людини.
Водночас представник Anthropic наголосив, що компанія вважає людський нагляд необхідним.
Наразі невідомо, які саме хвороби досліджує Anthropic і яких результатів компанія вже досягла.
Навіть після створення потенційних ліків можуть знадобитися роки випробувань на людях, перш ніж препарат потрапить на ринок, додає агентство. Відомо, що Anthropic поки що не проводить таких випробувань.