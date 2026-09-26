Anthropic створила лабораторію для біологічних досліджень: як ШІ допомагатиме науковцям

Anthropic за допомогою ШІ шукатиме ліки від рідкісних хвороб

Anthropic створила в Сан-Франциско лабораторію для проведення біологічних експериментів — компанія хоче пришвидшити розробку ліків від рідкісних захворювань за допомогою штучного інтелекту.

Про це пише Reuters з посиланням на двох обізнаних співрозмовників.

Що відбуватиметься в лабораторії

Керівник напрямку наук про життя в Anthropic Ерік Каудерер-Абрамс підтвердив журналістам, що компанія має таку лабораторію.

Однак він уточнив, що лабораторія не призначена безпосередньо для розробки ліків.

Як розповіли джерела, дослідження спрямовані на пошук рішень для захворювань, якими фармацевтична індустрія начебто «нехтує».

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Один зі співрозмовників додав, що стартап хоче розширити можливості свого ШІ Claude, щоб він міг керувати роботизованими системами, які виконуватимуть наукові експерименти з мінімальним втручанням людини.

Водночас представник Anthropic наголосив, що компанія вважає людський нагляд необхідним.

Наразі невідомо, які саме хвороби досліджує Anthropic і яких результатів компанія вже досягла.