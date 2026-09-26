Model Y, найпопулярніший електромобіль компанії Tesla, коштує в японській столиці Токіо дешевше, ніж будь-де у світі, завдяки субсидіям на автомобіль.

Про це повідомляє Bloomberg.

Скільки коштує Tesla Model Y у Токіо

Як зазначається, в Японії компанія Tesla пропонує Model Y за ціною 5,6 млн єн.

Однак покупець із Токіо може придбати її за ціною від 3,6 млн єн (22 889 дол. США) завдяки державним і муніципальним субсидіям, сукупний розмір яких становить близько 2 млн єн.

З урахуванням цих пільг вартість Model 3 може становити лише 3,3 млн єн.

За даними видання, у першому півріччі Model Y стала автомобілем, який найчастіше імпортували до Японії. Tesla виробляє цей електрокар на своєму заводі в Шанхаї (Китай).

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Зазначається, що ціни в Токіо виявляються нижчими, ніж у Китаї — країні з надзвичайно високим рівнем конкуренції, де вартість Model Y стартує приблизно від 263 500 юанів (39 344 дол. США).

В американському штаті Каліфорнія, де покупцям надають субсидії до 3500 доларів для тих, хто вперше купує електромобіль, цей транспортний засіб все одно коштує понад 36 тис. дол. США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп наполягає на збільшенні обсягів продажу американських автомобілів у Японії.