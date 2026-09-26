Toyota планує впровадити на виробництві 400 тис. гуманоїдних роботів

Toyota Motor планує впровадити 400 тисяч гуманоїдних роботів на своїх виробничих майданчиках і заводах постачальників комплектуючих.

Про це пише «Укравтопром».

Плани компанії

Починаючи з 2028 року, Toyota та компанії групи мають намір щорічно інвестувати близько $6,42 млрд у реконструкцію та перебудову заводів, впровадивши 150 тис. гуманоїдних роботів ELEY на підприємствах Toyota та 250 тис. — на підприємствах компаній групи.

ELEY важить 50 кілограмів, пересувається на колесах, використовує двопальцеві руки та працює від акумуляторів і шнура живлення.

Робот навчається виконувати завдання від працівників, які під час виконання своїх звичайних обов’язків носять спеціально розроблені пристосування, що відповідають його пальцям.

Toyota має намір обмінюватися даними навчання між заводами по всьому світу, що дозволить роботам відтворювати засвоєні навички.