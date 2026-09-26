ТОП-5 найбільш надійних електромобілів (фото)

Названо найнадійніші електрокари у 2026 році, Фото: magnific

Ринок електромобілів стрімко розширюється, а разом із кількістю моделей зростає важливість питання їхньої довгострокової надійності. У 2026 році до списку найбільш надійних потрапили представники Ford, Volvo, Porsche та Hyundai.

Деякі з них помітно покращили свої результати порівняно з попередніми роками, тоді як інші демонструють стабільно високі оцінки, зазначають експерти SlashGear.

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Водночас під час вибору електромобіля варто враховувати не лише рейтинг надійності, а й вартість обслуговування, запас ходу та можливі відкличні кампанії.

Ford F-150 Lightning

Електричний пікап Ford F-150 Lightning ще кілька років тому мав серйозні проблеми з показниками надійності.

дослідженні Consumer Reports за 2024 рік модель отримала лише 28 балів зі 100 і опинилася серед найменш надійних автомобілів.

Ford F-150 Lightning

Ситуація суттєво змінилася наступного року. У загальному рейтингу надійності автомобілів Ford за 2025 рік бренд набрав 48 балів, тоді як F-150 Lightning отримав 45 балів.

У списку ненадійних автомобілів Consumer Reports за 2026 рік електричного пікапа вже немає.

Останнім модельним роком F-150 Lightning став 2025-й, оскільки Ford спочатку скоротив виробництво, а згодом припинив випуск моделі.

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Водночас нові екземпляри ще можуть залишатися у дилерів, а на вторинному ринку можна знайти автомобілі з невеликим пробігом.

Версія 2025 року мала максимальний запас ходу близько 563 км, а стартова ціна становила 65 190 доларів (приблизно 2,71 млн грн) з урахуванням доставлення.

Ford Mustang Mach-E

Попри назву Mustang, Mach-E є електричним кросовером, який Ford представив наприкінці 2019 року, а у продаж модель надійшла як автомобіль 2021 модельного року.

Попри нетиповий для Mustang формат, модель поступово закріпилася серед популярних електромобілів.

Ford Mustang Mach-E

У дослідженнях J.D. Power Mustang Mach-E демонстрував високі результати протягом кількох років.

У 2022, 2023 та 2024 роках він входив до трійки лідерів, а після падіння позицій у 2025 році знову піднявся на вершину дослідження 2026 року.

Додатковим показником прихильності власників є високий рівень задоволеності: близько дев’яти з десяти опитаних власників заявили, що рекомендували б автомобіль іншим.

За Auto Reliability Index модель 2026 року отримала 74 бали зі 100 за надійність.

Базова версія Mustang Mach-E 2026 року оснащується батареєю місткістю 72 кВт-год та одним електромотором потужністю близько 264 к.с. Запас ходу становить приблизно 402 км.

Базова ціна — 37 795 доларів (приблизно 1,57 млн грн), додатково стягується збір за доставлення у розмірі 2 045 доларів (91 375 грн).

Volvo EX30

Компактний Volvo EX30 став наступником концепції XC40 Recharge — повністю електричної версії компактного SUV бренду.

Модель дебютувала у 2023 році та на старті мала низку технічних проблем, однак згодом виробник усунув значну частину недоліків.

Volvo EX30

У дослідженні J.D. Power за 2026 рік EX30 отримав 71 бал зі 100, а за параметром надійності — 63 бали. Оцінка за водійський досвід склала 86 балів, а за залишкову вартість — 67 балів.

Базова версія автомобіля коштує близько 40 345 доларів (приблизно 1,68 млн грн), включно зі збором за доставлення.

Для компактного кросовера це доволі висока ціна, хоча прихильники Volvo традиційно звертають увагу на якість салону та системи безпеки.

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Водночас при купівлі EX30 потрібно перевірити історію конкретного автомобіля.

Для значної кількості машин проводилася відклична кампанія, пов’язана з ризиком займання батареї. Тому покупцям варто переконатися, що необхідні ремонтні роботи вже виконані.

Porsche Taycan

Це чотиридверний автомобіль, створений як альтернатива традиційним спортивним і представницьким моделям бренду.

Його високі показники надійності особливо примітні з огляду на складність конструкції та преміальний статус автомобіля.

Porsche Taycan

Водночас низькі витрати на експлуатацію не є головною перевагою Taycan.

Після завершення гарантії обслуговування, запчастини та робота спеціалізованих майстрів можуть коштувати значно дорожче, ніж у масових електромобілів.

За даними J.D. Power, Taycan 2026 року отримав 75 балів зі 100 за надійність, 86 балів за досвід водіння та 76 балів за залишкову вартість. Загальна оцінка моделі становила 81 бал зі 100.

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Consumer Reports також відзначає Taycan як серйозного конкурента Tesla Model S.

Водночас у США поступово припиняється продаж універсала Taycan Cross Turismo, хоча на інших ринках ця версія продовжує залишатися доступною.

Hyundai IONIQ 6

Цей седан з обтічним дизайном дебютував у 2022 році. Модель також отримала спортивну версію IONIQ 6 N, однак стандартний IONIQ 6 у 2026 модельному році був знятий із продажу.

Саме тому актуальних оцінок надійності для звичайного IONIQ 6 2026 року немає.

Проте результати попередньої версії залишаються показовими: модель 2025 року отримала 72 бали зі 100 за надійність, 79 балів за водійський досвід і 70 балів за залишкову вартість. Загальна оцінка становила 73 бали.

Hyundai IONIQ 6

Нові або майже нові автомобілі 2025 модельного року ще можна було знайти у дилерів. На вторинному ринку вони також можуть бути доступні за привабливішою ціною.

У стандартній конфігурації IONIQ 6 оснащувався батареєю на 53 кВт-год і одним електромотором потужністю близько 149 к.с. Заявлений запас ходу становив приблизно 386 км.