ТОП-5 найбільш надійних електромобілів (фото)

Ринок електромобілів стрімко розширюється, а разом із кількістю моделей зростає важливість питання їхньої довгострокової надійності. У 2026 році до списку найбільш надійних потрапили представники Ford, Volvo, Porsche та Hyundai.
Деякі з них помітно покращили свої результати порівняно з попередніми роками, тоді як інші демонструють стабільно високі оцінки, зазначають експерти SlashGear.
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Водночас під час вибору електромобіля варто враховувати не лише рейтинг надійності, а й вартість обслуговування, запас ходу та можливі відкличні кампанії.
Ford F-150 Lightning
Електричний пікап Ford F-150 Lightning ще кілька років тому мав серйозні проблеми з показниками надійності.
У дослідженні Consumer Reports за 2024 рік модель отримала лише 28 балів зі 100 і опинилася серед найменш надійних автомобілів.
Ситуація суттєво змінилася наступного року. У загальному рейтингу надійності автомобілів Ford за 2025 рік бренд набрав 48 балів, тоді як F-150 Lightning отримав 45 балів.
У списку ненадійних автомобілів Consumer Reports за 2026 рік електричного пікапа вже немає.
Останнім модельним роком F-150 Lightning став 2025-й, оскільки Ford спочатку скоротив виробництво, а згодом припинив випуск моделі.
Consumer Reports також відзначає Taycan як серйозного конкурента Tesla Model S.
Водночас у США поступово припиняється продаж універсала Taycan Cross Turismo, хоча на інших ринках ця версія продовжує залишатися доступною.
Hyundai IONIQ 6
Цей седан з обтічним дизайном дебютував у 2022 році. Модель також отримала спортивну версію IONIQ 6 N, однак стандартний IONIQ 6 у 2026 модельному році був знятий із продажу.
Саме тому актуальних оцінок надійності для звичайного IONIQ 6 2026 року немає.
Проте результати попередньої версії залишаються показовими: модель 2025 року отримала 72 бали зі 100 за надійність, 79 балів за водійський досвід і 70 балів за залишкову вартість. Загальна оцінка становила 73 бали.
Нові або майже нові автомобілі 2025 модельного року ще можна було знайти у дилерів. На вторинному ринку вони також можуть бути доступні за привабливішою ціною.
У стандартній конфігурації IONIQ 6 оснащувався батареєю на 53 кВт-год і одним електромотором потужністю близько 149 к.с. Заявлений запас ходу становив приблизно 386 км.
Базова ціна — 37 850 доларів (приблизно 1,57 млн грн), без урахування додаткових зборів у розмірі 1 745 доларів (77 970 грн).