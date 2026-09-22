Як підготувати електромобіль до холодної погоди Сьогодні 04:37 — Технології&Авто Електромобіль

Із настанням холодів електромобіль може проїхати на одному заряді менше, ніж у теплу пору року. Частина енергії йде на обігрів салону та батареї, а сам акумулятор за низьких температур працює менш ефективно. Тому власникам EV варто заздалегідь змінити кілька звичок — від заряджання до використання опалення.

Заряджайте автомобіль, поки він підключений

Багато сучасних електромобілів мають функцію попереднього прогрівання салону за розкладом. Якщо в цей момент машина підключена до електромережі, необхідна для обігріву енергія надходить переважно від зарядки, а не з акумулятора.

У результаті автомобіль починає поїздку вже з прогрітим салоном і зберігає більше заряду для руху.

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Робіть ставку на підігрів сидінь

Обігрів усього салону потребує більше енергії, ніж локальне нагрівання. Підігрів сидінь і керма передає тепло безпосередньо водієві та пасажирам.

Тому за помірно холодної погоди можна трохи знизити температуру кліматичної системи та частіше використовувати підігрів сидінь і керма.

Не дивуйтеся повільній швидкій зарядці

Холодна літій-іонна батарея не може завжди приймати максимальну потужність. Система керування акумулятором автоматично обмежує зарядний струм, щоб забезпечити безпечний процес заряджання.

Якщо електромобіль підтримує попередній підігрів батареї, перед поїздкою до швидкої зарядної станції варто прокладати маршрут через штатну навігацію. У такому разі автомобіль може заздалегідь підготувати батарею до заряджання.

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Слідкуйте за тиском у шинах

Зниження температури призводить до падіння тиску в шинах незалежно від типу автомобіля. Для електромобіля це особливо важливо, оскільки опір коченню впливає на запас ходу.

Тиск варто регулярно перевіряти та встановлювати відповідно до рекомендацій виробника.

Також не рекомендується залишати електромобіль із майже розрядженою батареєю на сильному морозі. Автомобілю може знадобитися енергія для підтримання потрібної температури акумулятора, тому взимку краще залишати певний резерв заряду.

Тепловий насос не скасовує зимові втрати

Електромобілі з тепловим насосом можуть ефективніше використовувати енергію для опалення салону, ніж моделі зі звичайним резистивним нагрівачем.