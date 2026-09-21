Starlink отримала дозвіл на глобальний мобільний зв’язок через супутники Сьогодні 03:39 — Технології&Авто Супутники працюватимуть як мобільні вежі

SpaceX зробила важливий крок до запуску глобального мобільного сервісу Starlink Mobile. Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) надала компанії дозвіл на міжнародне надання телекомунікаційних послуг. Це відкриває можливість розширити Starlink Mobile за межі американського ринку.

Зараз Starlink Mobile працює у США завдяки партнерству з T-Mobile. Система дозволяє звичайним смартфонам підключатися безпосередньо до супутників у місцях без традиційного мобільного покриття.

Поки можливості такого зв’язку обмежені, але SpaceX планує значно розширити їх за допомогою супутників нового покоління.

Супутники працюватимуть як мобільні вежі

Майбутні супутники Starlink Mobile V2 мають працювати фактично як мобільні вежі в космосі.

SpaceX заявляє, що вони зможуть забезпечувати швидкість завантаження до 150 Мбіт/с та підтримувати дзвінки, роботу застосунків і потокове відео безпосередньо зі смартфона.

Starlink Mobile планують розширити на інші країни

Головною особливістю сервісу має стати глобальний роумінг. Теоретично один мобільний тариф зможе працювати в різних країнах без необхідності змінювати оператора.

SpaceX уже розширює міжнародні партнерства, зокрема уклала угоду з японською KDDI щодо запуску Starlink Mobile V2.