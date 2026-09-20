Світовий ринок смартфонів у 2026 році скоротиться на 12% - дослідження Сьогодні 23:22 — Технології&Авто На прилавку у магазині багато різних телефонів, Фото: magnific

Світовий ринок смартфонів у 2026 році скоротиться на 12% у річному обчисленні за обсягом постачань. Про це свідчать дані дослідження аналітичної компанії Omdia, базовані на показниках відвантажень за першу половину року та поточних ринкових тенденціях.

Про це пише Android Headlines.

Смартфонів продаватимуть менше, але ринок стане дорожчим

Очікується, що загальний обсяг поставок скоротиться до 1,097 мільйона одиниць. Водночас загальна ринкова вартість зросте, адже середня ціна смартфона підніметься до приблизно $594.

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Це, за даними Omdia, забезпечить збільшення загальної вартості ринку на 12% — до $651,6 мільярда.

Основною причиною скорочення постачань називають зниження інтересу споживачів до дешевих моделей.

Якщо у 2025 році смартфони вартістю до $200 становили 40,6% від усіх поставок, то до 2027 року їхня частка зменшиться до 25,6%.

Натомість зростає попит на дорожчі пристрої: телефони з середньою ціною близько $800 і вище займуть 28,4% ринку у 2027 році, тоді як у 2025 році їхня частка становила 21,1%.

Ще одним чинником зростання цін є подорожчання комплектуючих, що змушує виробників перекладати додаткові витрати на покупців.

Зокрема, це підтверджує нещодавнє подорожчання деяких моделей iPhone та очікуване підняття цін на смартфони Samsung.

Також важливу роль відіграє й збільшення терміну використання й підтримки смартфонів.