Автомеханік назвав автомобіль, який краще купувати вживаним Сьогодні 05:05 — Технології&Авто Volkswagen T-Roc Автомеханік назвав модель, яку, на його думку, не надто вигідно купувати новою, але варто розглянути на ринку вживаних машин. Йдеться про компактний кросовер Volkswagen T-Roc. Як пише іспанське видання El Debate, фахівець вважає, що на старті продажів T-Roc був надто дорогим. Однак із віком модель стала значно цікавішою для покупців, які шукають надійний автомобіль із пробігом. Volkswagen T-Roc фактично є кросоверною версією Volkswagen Golf. Автомобіль отримав добре налаштовану механіку, якісне складання та загалом хорошу репутацію на ринку. Однією з головних переваг моделі механік називає дорожній просвіт. Завдяки цьому автомобіль може бути практичнішим за звичайний легковик, особливо на дорогах із нерівностями. Volkswagen T-Roc T-Roc також пропонує достатньо просторий салон і місткий багажник. За словами фахівця, автомобіль добре підходить для сім’ї з трьох-чотирьох людей. Серед його плюсів також практичність, функціональність і зовнішній вигляд. Яку версію радить механік Особливо механік виділяє турбодизельну версію з автоматичною коробкою передач. Саме її він вважає одним із найкращих варіантів у лінійці, якщо враховувати одночасно динаміку, комфорт, практичність і витрату пального. Водночас фахівець радить не купувати перший-ліпший автомобіль. Головне — знайти екземпляр із прозорою історією обслуговування та хорошим технічним станом. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Технології&Авто / Автомеханік назвав автомобіль, який краще купувати вживаним