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Автомеханік назвав автомобіль, який краще купувати вживаним

Технології&Авто
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Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Автомеханік назвав модель, яку, на його думку, не надто вигідно купувати новою, але варто розглянути на ринку вживаних машин. Йдеться про компактний кросовер Volkswagen T-Roc.
Як пише іспанське видання El Debate, фахівець вважає, що на старті продажів T-Roc був надто дорогим. Однак із віком модель стала значно цікавішою для покупців, які шукають надійний автомобіль із пробігом.
Volkswagen T-Roc фактично є кросоверною версією Volkswagen Golf. Автомобіль отримав добре налаштовану механіку, якісне складання та загалом хорошу репутацію на ринку.
Однією з головних переваг моделі механік називає дорожній просвіт. Завдяки цьому автомобіль може бути практичнішим за звичайний легковик, особливо на дорогах із нерівностями.
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
T-Roc також пропонує достатньо просторий салон і місткий багажник. За словами фахівця, автомобіль добре підходить для сім’ї з трьох-чотирьох людей.
Серед його плюсів також практичність, функціональність і зовнішній вигляд.

Яку версію радить механік

Особливо механік виділяє турбодизельну версію з автоматичною коробкою передач.
Саме її він вважає одним із найкращих варіантів у лінійці, якщо враховувати одночасно динаміку, комфорт, практичність і витрату пального.
Водночас фахівець радить не купувати перший-ліпший автомобіль. Головне — знайти екземпляр із прозорою історією обслуговування та хорошим технічним станом.
За матеріалами:
УНІАН
АвтоВживані авто
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