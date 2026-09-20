Автомеханік назвав автомобіль, який краще купувати вживаним Сьогодні 05:05 — Технології&Авто Volkswagen T-Roc

Автомеханік назвав модель, яку, на його думку, не надто вигідно купувати новою, але варто розглянути на ринку вживаних машин. Йдеться про компактний кросовер Volkswagen T-Roc.

Як пише іспанське видання El Debate , фахівець вважає, що на старті продажів T-Roc був надто дорогим. Однак із віком модель стала значно цікавішою для покупців, які шукають надійний автомобіль із пробігом.

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Volkswagen T-Roc фактично є кросоверною версією Volkswagen Golf. Автомобіль отримав добре налаштовану механіку, якісне складання та загалом хорошу репутацію на ринку.

Однією з головних переваг моделі механік називає дорожній просвіт. Завдяки цьому автомобіль може бути практичнішим за звичайний легковик, особливо на дорогах із нерівностями.

Volkswagen T-Roc

T-Roc також пропонує достатньо просторий салон і місткий багажник. За словами фахівця, автомобіль добре підходить для сім’ї з трьох-чотирьох людей.

Серед його плюсів також практичність, функціональність і зовнішній вигляд.

Яку версію радить механік

Особливо механік виділяє турбодизельну версію з автоматичною коробкою передач.

Саме її він вважає одним із найкращих варіантів у лінійці, якщо враховувати одночасно динаміку, комфорт, практичність і витрату пального.