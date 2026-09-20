Чому восени автомобіль витрачає більше пального Сьогодні 07:11 — Технології&Авто Автомобіль, припаркований на узбіччі дороги восени, Фото: magnific

Багато водіїв помічають, що бак пального порожніє значно швидше ніж улітку. Дійсно, автомобілі восени починають споживати більше бензину та дизеля через дію фізичних факторів. Похолодання суттєво змінює умови експлуатації та змушує мотор працювати з підвищеним навантаженням.

Про це пише Avtopilot.

Прогрів та опір

Поки силовий агрегат не досягне робочої температури, бортовий комп’ютер подає збагачену паливну суміш. Моторна олива на холоді залишається в’язкою і створює додаткове внутрішнє тертя у двигуні.

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Влітку цей період триває лічені хвилини, але восени прогрів розтягується і займає більшу частину кожної короткої поїздки.

Щоб заощадити пальне, експерти радять об’єднувати кілька дрібних поїздок в одну, адже прогрітий мотор споживає значно менше бензину.

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Другою фізичною причиною стає саме холодне повітря, яке є значно щільнішим за тепле. Воно чинить більший аеродинамічний опір кузова під час руху на швидкості.

Двигуну доводиться витрачати більше енергії та спалювати додаткове пальне, щоб проштовхувати автомобіль крізь густіший осінній потік.

Колеса та прилади

Третя причина полягає у природному падінні тиску в шинах разом зі зниженням температури навколишнього середовища.

Повітря в колесах стискається, а недостатньо накачані шини створюють більший опір коченню. Через це мотор змушений докладати більше зусиль для розгону, що одразу підіймає витрату пального.

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Для контролю апетиту машини слід регулярно перевіряти манометром та підкачувати шини до заводських норм.

Четвертим фактором стає активне використання електричних систем.

Восени водії частіше вмикають обігрів сидінь, фари, обігрів скла та пічку салону. Це додаткове навантаження змушує генератор забирати більше потужності у мотора.