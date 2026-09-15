Чому не варто їздити на майже порожньому баку Сьогодні 04:26 — Технології&Авто Пустий бак автомобіля

Багато водіїв відкладають заправку до останнього, орієнтуючись на лампочку резерву. Проте постійна їзда з мінімальною кількістю пального може мати наслідки для автомобіля.

Як їзда на резерві впливає на паливний насос

У сучасному автомобілі пальне виконує не лише функцію джерела енергії. Воно також допомагає охолоджувати паливний насос.

Коли бензину в баку залишається дуже мало, насос може працювати з недостатнім охолодженням. Через це він перегрівається сильніше, а його ресурс поступово зменшується. У результаті деталь, яка могла б працювати роками, може вийти з ладу значно раніше.

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Одна поїздка з лампочкою, яка світиться, навряд чи одразу призведе до серйозної несправності. Однак регулярно їздити практично на порожньому баку небажано.

Крім того, за низького рівня пального воно переміщується всередині бака під час поворотів, гальмування та прискорення. У певний момент насос може отримувати недостатню кількість пального, через що двигун здатен втрачати тягу або працювати нестабільно.

Ще одна проблема полягає в тому, що з дна бака може потрапляти більше забруднень, які накопичувалися там протягом тривалого часу.

Тому фахівці радять не чекати повного спорожнення бака й заправляти автомобіль, коли в ньому залишається приблизно чверть пального. Це також знижує ризик залишитися без бензину далеко від АЗС, адже показник запасу ходу не завжди є абсолютно точним.

Особливо не варто повністю покладатися на нього під час поїздок трасою, де найближча заправка може бути далеко.