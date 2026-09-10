0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виснаження економіки. Що буде з цінами, курсом валют та пальним восени

71
Виснаження економіки. Що буде з цінами, курсом валют та пальним восени
Виснаження економіки. Що буде з цінами, курсом валют та пальним восени
росія дедалі більше б’є не лише по військових об’єктах, а й по інфраструктурі, від якої залежить робота української економіки. Горять склади великих ритейлерів, під ударами опиняються логістичні об’єкти та АЗС, а великі судна перестали заходити в порти Великої Одеси.
Про це йдеться у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua.
Для бізнесу це означає проблеми з логістикою та експортом, а для фермерів — необхідність шукати альтернативи для зберігання врожаю. Експерти говорять про нову фазу війни — виснаження економіки.

Чому росія б’є по економічній інфраструктурі

Про те, що війна переходить у фазу тотального виснаження, останнім часом говорять не лише публіцисти. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначав, що росія намагається знищувати українську інфраструктуру та економіку в цілому.
Публіцист Віталій Портников пояснює, що росія використовує так звані «технологічні вікна» та одночасно намагається тиснути на українське суспільство.
«Другий момент, який пов’язаний із цілями путіна — це повітряний терор, залякування українського мирного населення, створення настроїв паніки і капітуляції перед росією».
За його словами, ще одним важливим завданням є знищення інфраструктури, необхідної для нормального функціонування великих українських міст.
Наслідки таких атак уже помітні для бізнесу: горять склади, гіпермаркети та логістичні термінали. Окремою проблемою стали порти — з середини літа великі судна повністю припинили заходити в порти Великої Одеси.

Під ударом опинилися бізнес, логістика та пальне

Старша економістка Центру економічної стратегії Наталія Колесніченко в інтерв’ю «Лівому Берегу» нагадує: удари по бізнесу та інфраструктурі супроводжують Україну протягом усього повномасштабного вторгнення.
У 2022 році реальний ВВП України скоротився на 28,8% — зокрема через руйнування та втрату налагоджених економічних і логістичних зв’язків. За словами економістки, ці ризики залишаються актуальними й зараз, хоча різні регіони та бізнеси відчувають їх по-різному.
Читайте також
Останнім часом посилилися удари по АЗС, особливо у прифронтових регіонах. Це ускладнює постачання пального. Паралельно зберігаються ризики проблем з енергопостачанням: перебої з електрикою та теплом впливають як на підприємства, так і на населення.
Портников також вважає, що руйнування мають і ширшу мету — продемонструвати іншим пострадянським країнам наслідки протистояння з росією.
«Питання навіть не в тому, чи може путін захопити Україну чи ні. Питання в тому, що самі руйнування в Україні мають переконати колишні радянські республіки не тікати від росії, а погоджуватися з нею», — каже він.

Фермери ховають зерно, а ціни на пшеницю падають

Окремо складною залишається ситуація в агросекторі. Великі агрохолдинги мають власні елеватори й можуть притримати врожай, хоча під удари потрапляють і такі об’єкти.
Для невеликих фермерів можливостей значно менше. Частину зерна доводиться зберігати у звичайних поліпропіленових рукавах, оскільки невідомо, як довго його доведеться тримати.
Водночас надлишок зерна тисне на ціни. Ще навесні тонна пшениці на внутрішньому ринку коштувала в середньому 9800 грн. Зараз — близько 5000 грн.
Читайте також
Одна з причин — великі перехідні запаси. За даними Держслужби статистики, перед початком цьогорічних жнив в Україні залишалося близько 10 млн тонн не вивезеного зерна минулого врожаю. Це майже вдвічі більше, ніж роком раніше.
До старих запасів додався новий урожай. Водночас пошкодження портів та перебої з електропостачанням обмежували можливості для експорту. У результаті пропозиція зерна зростає, а ціни продовжують падати.
Чому міжнародна допомога врятує курс гривні від катастрофи та як бізнес виживає в умовах дефіциту кадрів і зростання тарифів — дивіться у відео:
За матеріалами:
Finance.ua
ПальнеПшениця
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems