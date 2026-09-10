Реєстр збитків відкрив три нові категорії для заяв від бізнесу Сьогодні 16:32 — Особисті фінанси Заяви в категоріях С можуть подавати будь-які юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності

З 10 вересня бізнес може подати заяви за трьома новими категоріями до Міжнародного реєстру збитків.

Про це повідомляє пресслужба RD4U.

Йдеться про запуск категорій:

Нові категорії охоплюють бізнеси, які через російську агресію були змушені евакуювати або перемістити діяльність у безпечніше місце, зазнали інших економічних втрат або надавали допомогу своїм працівникам та членам їхніх сімей, які постраждали від війни.

Хто може подати заяву

Заяви в категоріях С можуть подавати будь-які юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в тому числі — державні та комунальні підприємства та установи.

Про які витрати можна заявити

У категорії С3.3 заяву можуть подати про відшкодування витрат на евакуацію або переміщення бізнесу, включаючи транспортні та логістичні витрати, витрат на повторний запуск бізнесу, оренду житла для працівників та інші прямі витрати, а також щодо втрати прибутку внаслідок такої евакуації бізнесу.

У категорії С3.4 юридичні особи можуть подати заяву щодо інших економічних втрат, завданих міжнародно-протиправними діями російської федерації проти України, якщо такі втрати не підпадають під інші категорії С.

Категорія С4 охоплює гуманітарні витрати юридичних осіб на підтримку працівників та їхніх близьких членів сім’ї, які постраждали від міжнародно-протиправних дій російської федерації проти України. Зокрема витрати, пов’язані з їх евакуацією, забезпечення тимчасовим житлом, наданням невідкладної медичної допомоги або іншої допомоги.

На підтвердження поданих заяв необхідно подати наявні відповідні докази, а також вказати орієнтовну суму вимоги та методологію її розрахунку.

Які збитки приймають до розгляду

Як і для всіх категорій Реєстру, заявлені збитки повинні відповідати обов’язковим критеріям:

завдані 24 лютого 2022 року або пізніше;

завдані на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води;

є безпосереднім наслідком міжнародно-протиправних дій Російської Федерації проти України.