У Києві запустять чотири нічні автобусні маршрути від вокзалу Сьогодні 14:28 — Особисті фінанси Автобуси курсуватимуть під час комендантської години з 1:00 до 5:00

У Києві з ночі 10 вересня запрацювали чотири тимчасові нічні автобусні маршрути, які сполучатимуть центральний залізничний вокзал із житловими масивами столиці.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Автобуси курсуватимуть під час комендантської години з 1:00 до 5:00, зокрема для пасажирів потягів, які прибувають до Києва у цей період. Водночас із житлових масивів до центрального залізничного вокзалу автобуси вирушатимуть раніше — відповідно до графіка та місць посадки. Інтервал руху складатиме орієнтовно 60 хвилин.

Висадка та посадка пасажирів на зупинках здійснюватиметься на вимогу, та рекомендують заздалегідь планувати свої маршрути, з урахуванням усіх факторів.

Маршрут № 131-Н

№ 131-Н «Залізничний вокзал „Центральний“ — станція метрополітену „Дарниця“ — Залізничний вокзал „Центральний“»:

Вокзальна пл. — вул. Симона Петлюри — вул. Саксаганського — Галицька пл. — Берестейський просп. — вул. В’ячеслава Чорновола — вул. Глібова — вул. Січових Стрільців — вул. Юрія Іллєнка — вул. Герцена — вул. Овруцька — Подільський узвіз — вул. Кирилівська — вул. Куренівська — просп. Степана Бандери — Північний міст — просп. Романа Шухевича — вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) — вул. Олександри Екстер — просп. Червоної Калини — вул. Рональда Рейгана — вул. Братиславська — Лісовий просп. — вул. Мілютенка — вул. Шолом-Алейхема — вул. Миропільська — вул. Князя Романа Мстиславича — вул. Андрія Малишка — Броварський просп. — вул. Раїси Окіпної — Русанівська набережна — просп. Соборності — міст Патона — бульв. Миколи Міхновського — бульв. Лесі Українки — вул. Басейна — Бессарабська пл. — бульв. Тараса Шевченка — вул. Симона Петлюри — Вокзальна пл.

Маршрут № 131-Н, kyivcity.gov.ua

Маршрут № 132-Н

№ 132-Н «Залізничний вокзал „Центральний“ — станція метрополітену „Мінська“ — Залізничний вокзал „Центральний“»:

Вокзальна пл. — вул. Симона Петлюри — вул. Саксаганського — Галицька пл. — Берестейський просп. — просп. Академіка Палладіна — вул. Стеценка — вул. Івана Виговського — просп. Європейського Союзу — просп. Василя Порика — просп. Свободи — просп. Європейського Союзу — вул. Ярослава Івашкевича — вул. Вишгородська — пл. Тараса Шевченка — вул. Полярна — вул. Героїв Дніпра — вул. Зої Гайдай — вул. Левка Лук’яненка — Мінська пл. — вул. Левка Лук’яненка — просп. Володимира Івасюка — пл. Сантьяго-де-Чилі — просп. Володимира Івасюка — вул. Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вул. Набережно-Рибальська — вул. Набережно-Хрещатицька — Боричів узвіз — Володимирський узвіз — Європейська пл. — вул. Хрещатик — бульв. Тараса Шевченка — вул. Симона Петлюри — Вокзальна пл.

Маршрут № 132-Н, kyivcity.gov.ua

Маршрут № 133-Н

№ 133-Н «Залізничний вокзал „Центральний“ — вул. Тулузи — Залізничний вокзал „Центральний“»:

Вокзальна пл. — вул. Симона Петлюри — вул. Жилянська — вул. Павла Скоропадського — вул. Митрополита Василя Липківського — Солом’янська пл. — просп. Повітряних Сил — Севастопольська пл. — просп. Валерія Лобановського — Деміївська пл. — Голосіївський просп. — вул. Васильківська — вул. Юлії Здановської — вул. Самійла Кішки — вул. Степана Рудницького — вул. Докії Гуменної — вул. Героїв Маріуполя — вул. Василя Касіяна — просп. Академіка Глушкова — Кільцева дорога — вул. Тулузи — бульв. Жуля Верна — вул. Якуба Коласа — вул. Гната Юри — просп. Леся Курбаса — просп. Любомира Гузара — бульв. Вацлава Гавела — Відрадний просп. — вул. Гарматна — вул. Борщагівська — вул. Жилянська — вул. Симона Петлюри — Вокзальна пл.

Маршрут № 133-Н, kyivcity.gov.ua

Маршрут № 134-Н

№ 134-Н «Залізничний вокзал „Центральний“ — просп. Павла Тичини — Залізничний вокзал „Центральний“»:

Вокзальна пл. — вул. Симона Петлюри — вул. Жилянська — вул. Антоновича — Либідська пл. — бульв. Миколи Міхновського — міст Патона — просп. Соборності — Дарницька пл. — Харківське шосе — вул. Тепловозна — Дарницьке шосе — вул. Привокзальна — вул. Ялтинська — вул. Тростянецька — Харківське шосе — вул. Архітектора Вербицького — вул. Братства тарасівців — просп. Миколи Бажана — Дніпровська набережна — вул. Анни Ахматової — вул. Петра Григоренка — вул. Петра Радзіня — вул. Юрія Шумського — просп. Павла Тичини — Дніпровська набережна — просп. Соборності — міст Патона — бульв. Миколи Міхновського — вул. Велика Васильківська — вул. Саксаганського — вул. Симона Петлюри — Вокзальна пл.

Маршрут № 134-Н, kyivcity.gov.ua