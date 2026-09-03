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У Києві запускають додатковий автобусний маршрут з правого на лівий берег

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Автобуси курсуватимуть через центр міста
Автобуси курсуватимуть через центр міста
Із 3 вересня в Києві запустять тимчасовий автобусний маршрут № 1-М, який сполучатиме «Палац Спорту» та станцію метро «Лісова». Автобуси курсуватимуть уздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро та забезпечуватимуть додаткове сполучення між правим і лівим берегами Дніпра.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що в години найбільшого пасажиропотоку на маршруті працюватимуть 12 автобусів.

Маршрут автобуса № 1-М

Автобуси курсуватимуть через центр міста, міст Метро та Броварський проспект до станції метро «Лісова» і у зворотному напрямку. Зокрема, за маршрутом:
вул. Еспланадна — вул. Рогнідинська — вул. Шота Руставелі — вул. Басейна — вул. Мечникова — Кловський узвіз — Кріпосний пров. — вул. Михайла Грушевського — вул. Князів Острозьких — вул. Генерала Алмазова — вул. Старонаводницька — бульв. Миколи Міхновського — Набережне шосе — міст Метро — Броварський просп. — вул. Раїси Окіпної — площа Сергія Набоки — вул. Євгена Сверстюка — Броварський просп. — просп. Георгія Нарбута — вул. Андрія Малишка — Броварський просп. — вул. Гетьмана Павла Полуботка — шляхопровід над Броварським проспектом — вул. Кіото — Броварський просп. — міст Метро — Набережне шосе — бульв. Миколи Міхновського — Наводницька площа — вул. Старонаводницька — вул. Генерала Алмазова — вул. Князів Острозьких — вул. Михайла Грушевського — Кріпосний пров. — Кловський узвіз — вул. Мечникова — вул. Басейна — вул. Еспланадна.
Маршрут № 1-М є тимчасовим і додатковим автобусним сполученням, а не повноцінною заміною роботи наземної ділянки метрополітену.

Який транспорт уже сполучає береги

Водночас між правим і лівим берегами вже курсують автобуси №№ 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118 та тролейбуси №№ 29, 30, 31, 43, 47, 50.
Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні оновлять системи оповіщення про загрозу та запровадять два рівні загрози — жовтий і червоний. Крім того, в Києві будуть переглянуті алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог.
Під час жовтого рівня працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро — повністю. Місту Києву визначено суттєво розширити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці метрополітену й дублювати наземним транспортом відповідний маршрут метро між станціями «Лісова» та «Дніпро».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Київ
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