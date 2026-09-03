Зарплати зростають, а охочих працювати меншає: які професії в дефіциті Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

На ринку праці тривають структурні зміни

У липні 2026 року в низці сфер медіанна заробітна плата зросла, однак кількість відгуків на одну вакансію не збільшилася. У деяких категоріях, навпаки, пошукачі стали рідше відгукуватися на пропозиції роботи попри підвищення зарплат.

Такі дані наводить OLX Робота

Автори дослідження зазначають, що зростання зарплат не гарантує автоматичного збільшення кількості відгуків на вакансії.

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На ринку праці тривають структурні зміни: дефіцит кадрів посилюють мобілізація, міграція за кордон і демографічна криза. Водночас для кандидатів дедалі важливішими стають можливість бронювання, гнучкий або гібридний формат роботи, умови праці та загальна стабільність компанії. Для роботодавців це сигнал, що однієї фінансової мотивації може бути недостатньо для залучення потрібних фахівців.

Конкурентною перевагою стануть комплексні пропозиції — від навчання та розвитку персоналу до покращення умов праці й формування інклюзивних команд, зокрема через залучення ветеранів, людей старшого віку та жінок до професій, у яких вони традиційно представлені менше.

Де кількість відгуків залишилася стабільною

У сфері «Освіта / переклад» кількість відгуків на одне оголошення в липні 2026 року не змінилася порівняно з аналогічним періодом 2025 року та становила 6,9 відгуку. Водночас медіанна зарплата за рік зросла на 20,7% із 14 500 грн до 17 500 грн.

У яких сферах відгуків стало менше

У «Виробництві / робітничих спеціальностях» медіанна заробітна плата за рік зросла на 26,4% з 22 750 грн до 28 750 грн. Водночас кількість відгуків на 1 оголошення зменшилася на 9,4%.

Попри підвищення зарплат, активність пошукачів знизилася і у сфері «Початок кар’єри / Студенти». Тут кількість відгуків знизилася на 26,3%, тоді як медіанна зарплата зросла на 24,7% з 20 000 грн до 24 938 грн.

Схожа ситуація спостерігається у сфері «Клінінг / Домашній персонал»: медіанна зарплата підвищилася на 18,2% з 11 426 грн до 13 500 грн, а кількість відгуків скоротилася на 7,5%.

Також суттєві розбіжності у зміні зарплат і кількості відгуків відбулися у сфері «СТО / автомийки». За рік медіанна зарплата зросла на 16,7% з 30 000 грн до 35 000 грн, проте кількість відгуків зменшилася на 4,5%.

У «Сільському і лісовому господарстві / агробізнесі» кількість відгуків упала на 7,2%, водночас медіанна зарплата зросла на 15,9% з 25 875 грн до 30 000 грн.

У «Роздрібній торгівлі / продажах / закупках» медіанна зарплата зросла на 15,8% з 18 000 грн до 20 850 грн. При цьому кількість відгуків на 1 оголошення скоротилася на 22,4%.

В «Адміністративному персоналі / HR / Секретаріаті» медіанна зарплата за рік зросла на 14% з 20 375 грн до 23 238 грн. Однак кількість відгуків зменшилася на 10%.

Попри збільшення медіанної зарплати на 11,5% з 27 700 грн до 30 875 грн, у «Логістиці / Складі / Доставці» кількість відгуків на 1 оголошення зменшилася на 5,1%.

Ще одна сфера, де підвищення зарплати не супроводжувалося зростанням кількості відгуків — «Краса / фітнес / спорт». Тут медіанна зарплата зросла на 11,3% з 19 388 грн до 21 588 грн, а кількість відгуків зменшилася на 24,3%.

В «Охороні / безпеці» медіанна зарплата за рік збільшилася на 9,6% з 14 200 грн до 15 563 грн. Водночас кількість відгуків знизилася на 14,7%.

Завершує перелік «Нерухомість»: медіанна зарплата тут зросла на 6% з 35 625 грн до 37 757 грн, тоді як кількість відгуків зменшилася на 5,7%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Kyiv Post писав , що в 2026 році дефіцит робочої сили залишається однією з головних проблем для українського бізнесу. Процес найму став довшим і дорожчим. Якщо раніше вакансії заповнювали в середньому за два-три тижні, то нині пошук працівника часто займає два-три місяці. Високоспеціалізовані посади можуть залишатися вакантними до року.

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