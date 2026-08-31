Середня зарплата в Україні у липні скоротилася до 32,243 тис. грн: де заробляють найбільше Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Середня зарплата в Україні у липні скоротилася до 32,243 тис. грн: де заробляють найбільше

Середня заробітна плата штатних працівників України у липні знизилася на 1,6% порівняно з червнем 2026 року і становила 32,243 тис. грн.

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Найвищий рівень середньої зарплати

У липні-2026 зафіксовано в Києві — 49,463 тис. грн та Київській області — 33,268 тис. грн,

Найнижчий — у Кіровоградській — 23,532 тис. грн і Чернівецькій — 23,354 тис. грн областях.

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Де високі зарплати

У липні 2026 року найвища оплата праці спостерігалася у сфері інформації та телекомунікацій — 78,716 тис. грн,

фінансової та страхової діяльності — 64,922 тис. грн,

професійної, наукової та технічної діяльності — 41,050 тис. грн,

державному управлінні й обороні — 40,172 тис. грн,

у сфері оптової та роздрібної торгівлі — 35,362 тис. грн, у промисловості — 35,993 тис. грн,

на підприємствах транспорту, поштової та кур’єрської служб — 31,830 тис. грн, у сфері операцій з нерухомістю — 27,041 тис. грн,

у будівництві — 26,723 тис. грн.

При цьому найнижча середня заробітна плата спостерігалася у працівників охорони здоров’я і соцдопомоги — 23,758 тис. грн, у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 21,144 тис. грн та в освітян — 20,237 тис. грн.

Згідно з даними статвідомства, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 серпня 2026 року становила 3,8 млрд грн (у липні теж 3,8 млрд грн).

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій російською федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

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