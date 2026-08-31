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МВФ перевірить бюджет України — деталі

Казна та Політика
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Валюта, www.freepik.com
Місія матиме робочий характер і оцінить виконання державного бюджету поточного року та підготовку кошторису на наступний рік.
«Вона (місія — ред.) оцінить виконання та потреби бюджету до кінця поточного року, ознайомиться з підготовкою бюджету наступного року, проєкт якого має бути поданий до Ради до 15 вересня», — йдеться в публікації.
Питання додаткового фінансування є особливо актуальним на тлі дефіциту коштів у Міністерства оборони. Він уже досяг 27 млрд доларів, або близько 1,2 трлн гривень.
Із цієї суми до кінця 2026 року необхідно додатково знайти 8−10 млрд доларів на озброєння та інші військові витрати. Ще майже 20 млрд доларів потрібно на виплати військовим, сім’ям загиблих та інші витрати.
У результаті роботи експертів МВФ має стати зрозуміло, чи потребує Україна додаткового фінансування та яким чином можна буде закрити цю потребу.
Раніше Україна вже намагалася узгодити з МВФ збільшення дефіциту державного бюджету для фінансування військових витрат, однак не отримала згоди фонду.
За матеріалами:
РБК-Україна
МВФ
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