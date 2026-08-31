Експорт вантажів через залізничні переходи з Угорщиною суттєво зріс Сьогодні 07:06 — Казна та Політика

Експорт вантажів через залізничні переходи з Угорщиною суттєво зріс

Передачі вантажів через українсько-угорські залізничні переходи зріс на 54% порівняно з липнем — до 267 тис. тонн. Основну частину становили експортні вантажі, зокрема руда, зерно та олія.

Про це інформує RAIL.insider.

Середньодобовий обсяг передачі становив 165,7 вагона. Порівняно з липнем показник збільшився на 55,7 вагона на добу, або на 54%.

Найбільшу частку в обсягах передачі займає руда — у серпні її експортували 121 тис. тонн. Середньодобова кількість вагонів із рудою зросла з 34,6 у липні до 66.

Ще 74 тис. тонн припало на зернові вантажі. Середньодобовий обсяг передачі вагонів зі збіжжям збільшився до 46,5 одиниці.

Також через українсько-угорські прикордонні переходи перевезли 16 тис. тонн олії. Середньодобова передача вагонів із цим вантажем зросла з 3,5 до 9,7 одиниці.

Найсуттєвіше зростання зафіксували на прикордонному переході Батьово—Еперешке. Середньодобовий обсяг передачі тут збільшився на 49,5 вагона, або на 83,2%. Загалом через цей стик за 27 діб серпня передали 185 тис. тонн вантажів.

Основним вантажем залишається руда. Водночас у серпні через Батьово—Еперешке почали передавати зернові, тоді як у липні таких перевезень не було. Наразі через перехід уже пройшло 104 вагони зі збіжжям, або 7,3 тис. тонн.

На стику Чоп—Захонь також зафіксували зростання. Середньодобовий обсяг передачі збільшився на 6,2 вагона, або 13%. Загальний обсяг перевезень через цей перехід сягнув 82 тис. тонн.

Основною категорією вантажів на Чоп—Захонь є зернові — за 27 діб серпня через перехід передали 67 тис. тонн збіжжя.

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