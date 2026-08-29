В Україні пришвидшилася промислова інфляція Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Промислова інфляція в Україні знову пришвидшилася

Ціни виробників промислової продукції в Україні у липні 2026 року зросли на 3% до попереднього місяця.

Про це повідомили у Державній службі статистики України.

Зміни цін виробників промислової продукції, Дані: Держстат

Як зауважили в Держстаті, у липні 2026 року зростання цін виробників промислової продукції було зумовлене передусім подорожчанням постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря одразу на 6,4%.

Водночас річний показник промислової інфляції минулого місяця став другим із початку року і досяг 42,5%. Вищим (45,2%) він був тільки у травні.

Раніше Finance.ua писав , що Національний банк прогнозує прискорення інфляції в Україні до 10% у 2026 році, тоді як реальний ВВП зросте лише на 1,8%. Водночас дефіцит бюджету без урахування грантів може сягнути близько 35% ВВП, а обсяг міжнародної підтримки — $87 млрд.

Укрінформ За матеріалами:

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