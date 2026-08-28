0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Санкційне майно принесло 275,8 млн грн: які законодавчі проблеми гальмують його продаж

Казна та Політика
7
Продаж деяких конфіскованих активів гальмують законодавчі обмеження
Продаж деяких конфіскованих активів гальмують законодавчі обмеження
Продаж санкційного майна вже приносить кошти до бюджету. За перше півріччя від його реалізації до фонду ліквідації наслідків збройної агресії перерахували 275,8 млн грн.
Водночас продаж частини конфіскованих активів досі гальмує законодавчі обмеження.
Про це повідомили у Фонді державного майна, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Що заважає продавати конфісковані підсанкційні активи

Одна з проблем стосується земельних ділянок. Чинна редакція Земельного кодексу не дає змоги зареєструвати за державою право власності на землю, стягнуту відповідно до Закону «Про санкції». Без такої реєстрації ФДМУ не може перейти до її подальшого продажу.
Інша перешкода пов’язана з активами, які мають митний статус «іноземних товарів». Неврегульовані питання їхнього митного оформлення та сплати необхідних платежів ускладнюють реалізацію такого майна й роблять його менш привабливим для потенційних покупців.
Вирішити ці питання мають два законопроєкти, які вже перебувають у Верховній Раді:
  • № 14241 передбачає зміни до низки законодавчих актів щодо управління активами, стягнутими в дохід держави;
  • № 14281 має врегулювати митні питання щодо стягнутих активів зі статусом іноземних товарів, зокрема їхнє оформлення, сплату митних платежів та відповідні митні процедури.
Раніше ми повідомляли, що на початку 2024 року державний бюджет України отримав перші конфісковані кошти підсанкційних осіб.
За матеріалами:
Finance.ua
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems