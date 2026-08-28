Санкційне майно принесло 275,8 млн грн: які законодавчі проблеми гальмують його продаж Сьогодні 08:25 — Казна та Політика

Продаж деяких конфіскованих активів гальмують законодавчі обмеження

Продаж санкційного майна вже приносить кошти до бюджету. За перше півріччя від його реалізації до фонду ліквідації наслідків збройної агресії перерахували 275,8 млн грн.

Водночас продаж частини конфіскованих активів досі гальмує законодавчі обмеження.

Про це повідомили у Фонді державного майна, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Що заважає продавати конфісковані підсанкційні активи

Одна з проблем стосується земельних ділянок. Чинна редакція Земельного кодексу не дає змоги зареєструвати за державою право власності на землю, стягнуту відповідно до Закону «Про санкції». Без такої реєстрації ФДМУ не може перейти до її подальшого продажу.

Інша перешкода пов’язана з активами, які мають митний статус «іноземних товарів». Неврегульовані питання їхнього митного оформлення та сплати необхідних платежів ускладнюють реалізацію такого майна й роблять його менш привабливим для потенційних покупців.

Вирішити ці питання мають два законопроєкти, які вже перебувають у Верховній Раді:

№ 14241 передбачає зміни до низки законодавчих актів щодо управління активами, стягнутими в дохід держави;

№ 14281 має врегулювати митні питання щодо стягнутих активів зі статусом іноземних товарів, зокрема їхнє оформлення, сплату митних платежів та відповідні митні процедури.

Раніше ми повідомляли , що на початку 2024 року державний бюджет України отримав перші конфісковані кошти підсанкційних осіб.

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