Держбюджет отримав перші конфісковані кошти підсанкційних осіб — Finance.ua
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Держбюджет отримав перші конфісковані кошти підсанкційних осіб

Казна та Політика
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Держбюджет отримав перші конфісковані кошти підсанкційних осіб
Держбюджет отримав перші конфісковані кошти підсанкційних осіб
Державний бюджет України отримав перші конфісковані кошти підсанкційних осіб.
Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України.
«Вперше санкційні гроші починають працювати на державу. Понад 32 млн гривень вже надійшли в державний бюджет», — сказано в повідомленні.
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Мова йде про власні кошти таких колаборантів, як Ворон та Сальдо і фінанси з підприємства російського олігарха Дерипаски.
«Це стало можливим завдяки спільній роботі Уряду, Мінʼюсту, ФМДУ, правоохоронних органів та судової ланки. Фонд, отримавши рішення суду, вживає заходи для максимально ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. У тому числі ініціює зняття раніше накладених арештів», — додали в пресслужбі Фонду.

Довідка Finance.ua:

  • у травні 2023 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення конфіскувати частину активів колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона;
  • у лютому 2023 року Україна націоналізувала заводи підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски загальною вартістю 10 мільярдів гривень;
  • ексзаступник міністра юстиції України Дмитро Ворона (2012−2014 рр.) з 2018 року почав працювати позаштатним радником «голови» окупованого Криму, у 2020 році обіймав посаду голови корпорації розвитку так званої «Республіки Крим».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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