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Понад 2 млрд грн з бюджету: держава оплатить лікування прокурорів та їхніх родин

Казна та Політика
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Понад 2 млрд грн з бюджету: держава оплатить лікування прокурорів та їхніх родин
Понад 2 млрд грн з бюджету: держава оплатить лікування прокурорів та їхніх родин
Кабінет Міністрів затвердив порядок медичного обслуговування прокурорів та членів їхніх родин за кошти державного бюджету.
Задля покриття цих витрат і зростання окладів фінансування прокуратури у 2027 році планують суттєво збільшити.

Куди підуть додаткові мільярди з бюджету

Уряд ухвалив постанову про фінансування медичних послуг для працівників прокуратури та їхніх сімей. Гроші йтимуть з видатків Офісу Генерального прокурора. Фактично держава бере на себе повне медичне забезпечення прокурорських родин безпосередньо з кишень платників податків.
Про це написав громадський діяч Микола Томенко на сторінці у фейсбуці.
Таке рішення урядовців дозволить розв’язувати проблеми зі здоров’ям прокурорів та членів їхніх сімей за офіційний бюджетний кошт.
Очевидно, так урядовці прагнуть зупинити масову епідемію інвалідності серед молодих прокурорів, — пише Томенко.
Аби забезпечити переглянуті зарплати працівникам відомства та нові медичні гарантії для їхніх родин, Кабмін вирішив збільшити видатки у проєкті держбюджету на 2027 рік. Фінансування прокуратури хочуть додатково збільшити на 2 мільярди 532 мільйони гривень.
За матеріалами:
Телеканал 24
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