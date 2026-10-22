Понад 2 млрд грн з бюджету: держава оплатить лікування прокурорів та їхніх родин

Кабінет Міністрів затвердив порядок медичного обслуговування прокурорів та членів їхніх родин за кошти державного бюджету.

Задля покриття цих витрат і зростання окладів фінансування прокуратури у 2027 році планують суттєво збільшити.

Куди підуть додаткові мільярди з бюджету

Уряд ухвалив постанову про фінансування медичних послуг для працівників прокуратури та їхніх сімей. Гроші йтимуть з видатків Офісу Генерального прокурора. Фактично держава бере на себе повне медичне забезпечення прокурорських родин безпосередньо з кишень платників податків.

Про це написав громадський діяч Микола Томенко на сторінці у фейсбуці.

Таке рішення урядовців дозволить розв’язувати проблеми зі здоров’ям прокурорів та членів їхніх сімей за офіційний бюджетний кошт.

Очевидно, так урядовці прагнуть зупинити масову епідемію інвалідності серед молодих прокурорів, — пише Томенко.