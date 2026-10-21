Іспанія стала найбільшим покупцем базового українського продукту з початку року
- Іспанія (16,4%),
- Велика Британія (11,9%),
- Чехія (10,3%),
- Польща (10,0%),
- Хорватія (8,7%) і
- Ізраїль (7,8%).
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