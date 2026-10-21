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Іспанія стала найбільшим покупцем базового українського продукту з початку року

Казна та Політика
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<i>Експорт агропродукції завдяки ЄС продовжує жити</i>
Експорт агропродукції завдяки ЄС продовжує жити
Українські виробники яєць у вересні порівняно з вереснем 2025 року збільшили експорт на 20% до 208,4 млн штук.
Про це повідомив Союз птахівників України з посиланням на інформацію Державної митної служби.
При цьому у вересні порівняно з вереснем 2025 року експорт яєць в грошовому еквіваленті зменшився на 13,4% до $15,9 млн.
За 9 місяців 2026 року порівняно з 9 місяцями 2025 року експорт яєць збільшився на 19% до 1,85 млрд штук, а в грошовому еквіваленті — на 30,7% до $179,9 млн.
Головними покупцями українських яєць протягом у січні-вересні 2026 року були Іспанія (25,2%), Велика Британія (12,4%), Польща (8,8%) та Чехія (7,9%).
Частка країн ЄС в експорті складає 76,5%.
Як повідомлялось, українські виробники яєць у 2025 році порівняно з 2024 роком збільшили експорт на 65,6% до 2,05 млрд штук, а в грошовому еквіваленті — у 2,8 рази до $201,9 млн.
Головними покупцями українських яєць у 2025 році були:
  • Іспанія (16,4%),
  • Велика Британія (11,9%),
  • Чехія (10,3%),
  • Польща (10,0%),
  • Хорватія (8,7%) і
  • Ізраїль (7,8%).
За матеріалами:
Finance.ua
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