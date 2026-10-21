Іспанія стала найбільшим покупцем базового українського продукту з початку року

Українські виробники яєць у вересні порівняно з вереснем 2025 року збільшили експорт на 20% до 208,4 млн штук.

Про це повідомив Союз птахівників України з посиланням на інформацію Державної митної служби.

При цьому у вересні порівняно з вереснем 2025 року експорт яєць в грошовому еквіваленті зменшився на 13,4% до $15,9 млн.

За 9 місяців 2026 року порівняно з 9 місяцями 2025 року експорт яєць збільшився на 19% до 1,85 млрд штук, а в грошовому еквіваленті — на 30,7% до $179,9 млн.

Головними покупцями українських яєць протягом у січні-вересні 2026 року були Іспанія (25,2%), Велика Британія (12,4%), Польща (8,8%) та Чехія (7,9%).

Частка країн ЄС в експорті складає 76,5%.

Як повідомлялось, українські виробники яєць у 2025 році порівняно з 2024 роком збільшили експорт на 65,6% до 2,05 млрд штук, а в грошовому еквіваленті — у 2,8 рази до $201,9 млн.

Головними покупцями українських яєць у 2025 році були:

Іспанія (16,4%),

Велика Британія (11,9%),

Чехія (10,3%),

Польща (10,0%),

Хорватія (8,7%) і