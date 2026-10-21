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Кабмін спростував заяви про введення надзвичайного стану у сферах енергетики та теплопостачання

Казна та Політика
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Уряд призначив керівників робіт із ліквідації наслідків російських атак
Уряд призначив керівників робіт із ліквідації наслідків російських атак
Кабінет Міністрів не вводив надзвичайного стану ні в енергетиці, ні в теплопостачанні, ні в жодній іншій сфері. Повідомлення про це, які поширюють анонімні телеграм-канали, не відповідають дійсності.
Про це повідомляє Урядовий портал.

Ліквідації наслідків російських атак

Насправді уряд призначив керівників робіт із ліквідації наслідків російських атак на критичну інфраструктуру.
Тепер за ліквідацію наслідків у енергетиці, тепло- і водопостачанні та зв’язку відповідають конкретні міністри. Надалі їхню спільну роботу координуватиме спільний штаб.
Це організаційне рішення: воно визначає, хто відповідає за відновлення і як узгоджуються дії.
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Жодних нових обмежень для людей воно не запроваджує.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що уряд розблокував частину видатків на плани стійкості громад, крок за кроком будуть здійснені всі відкладені платежі для місцевих громад. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький за результатами зустрічі з урядовцями, членами НКРЕКП і головою парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП.
Корецький заявив, що уряд виконав усі свої зобов’язання, а парламент ухвалив частину важливих законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Це дозволило розблокувати частину видатків, зокрема на реалізацію планів стійкості громад.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
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