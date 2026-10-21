Кабмін спростував заяви про введення надзвичайного стану у сферах енергетики та теплопостачання

Кабінет Міністрів не вводив надзвичайного стану ні в енергетиці, ні в теплопостачанні, ні в жодній іншій сфері. Повідомлення про це, які поширюють анонімні телеграм-канали, не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Ліквідації наслідків російських атак

Насправді уряд призначив керівників робіт із ліквідації наслідків російських атак на критичну інфраструктуру.

Тепер за ліквідацію наслідків у енергетиці, тепло- і водопостачанні та зв’язку відповідають конкретні міністри. Надалі їхню спільну роботу координуватиме спільний штаб.

Це організаційне рішення: воно визначає, хто відповідає за відновлення і як узгоджуються дії.

Читайте також Уряд виділив 3,77 млрд грн на стійкість регіонів і міст

Жодних нових обмежень для людей воно не запроваджує.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що уряд розблокував частину видатків на плани стійкості громад, крок за кроком будуть здійснені всі відкладені платежі для місцевих громад. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький за результатами зустрічі з урядовцями, членами НКРЕКП і головою парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП.