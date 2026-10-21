Кабмін спростував заяви про введення надзвичайного стану у сферах енергетики та теплопостачання

Жодних нових обмежень для людей воно не запроваджує.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що уряд розблокував частину видатків на плани стійкості громад, крок за кроком будуть здійснені всі відкладені платежі для місцевих громад. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький за результатами зустрічі з урядовцями, членами НКРЕКП і головою парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП.
Корецький заявив, що уряд виконав усі свої зобов’язання, а парламент ухвалив частину важливих законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Це дозволило розблокувати частину видатків, зокрема на реалізацію планів стійкості громад.