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Уряд пообіцяв провести всі відкладені платежі громадам

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Уряд виконав усі свої зобов’язання, а парламент ухвалив частину важливих законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги
Уряд виконав усі свої зобов’язання, а парламент ухвалив частину важливих законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги
Уряд розблокував частину видатків на плани стійкості громад, крок за кроком будуть здійснені всі відкладені платежі для місцевих громад.
Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький за результатами зустрічі з урядовцями, членами НКРЕКП і головою парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП.

Коли в громадах розпочнеться опалювальний сезон

За словами очільника уряду, одним із ключових питань зустрічі стала підготовка до зими та стан системи теплокомуненерго.
Рішення про початок опалювального сезону кожна громада ухвалюватиме самостійно, зважаючи на температурні умови.

Уряд пообіцяв провести відкладені платежі

Корецький заявив, що уряд виконав усі свої зобов’язання, а парламент ухвалив частину важливих законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Це дозволило розблокувати частину видатків, зокрема на реалізацію планів стійкості громад.
«Крок за кроком будуть здійснені всі відкладені платежі», — наголосив прем’єр-міністр.
Нагадаємо, у вересні Асоціація міст України заявила про зупинку урядом платежів, передбачених для громад на захист енергетичної інфраструктури, підготовку до опалювального сезону, ліквідацію наслідків ракетних ударів, відновлення критичної інфраструктури та зруйнованого житла.
Раніше Finance.ua також розповідав, що в Києві 16 жовтня офіційно розпочали опалювальний сезон. Спочатку тепло подаватимуть до закладів соціальної сфери. Водночас у частині двох районів столиці підключення поки не розпочнуть через пошкодження енергетичного об’єкта.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
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