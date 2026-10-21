У Києві до тепла підключили близько 15% закладів соціальної сфери. Тепло вже отримують 10 закладів охорони здоровʼя, 13 дитсадків і 16 шкіл.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«У пʼятницю, 16 жовтня, Київ почав опалювальний сезон у закладах соціального напряму — лікарнях, школах, дитсадках та інших установах. Опалення підключають за індивідуальними заявками керівників. Станом на 20 жовтня у столиці до тепла підключені вже 10 закладів охорони здоровʼя, 13 дитсадків і 16 шкіл», — сказано в повідомленні.

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У КМДА також повідомили, що в Києві для резервного теплопостачання підготували 70 мобільних пересувних котелень, які працюють на дизельному пальному, а також 8 блочно-модульних котелень. Загальна потужність цих систем — понад 70 МВт. Їх використовуватимуть для обігріву опорних пунктів, закладів охорони здоров’я та інших будівель, де виникне потреба тимчасового резервного теплопостачання.