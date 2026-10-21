У Києві до тепла підключили близько 15% закладів соціальної сфери. Тепло вже отримують 10 закладів охорони здоровʼя, 13 дитсадків і 16 шкіл.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
«У пʼятницю, 16 жовтня, Київ почав опалювальний сезон у закладах соціального напряму — лікарнях, школах, дитсадках та інших установах. Опалення підключають за індивідуальними заявками керівників. Станом на 20 жовтня у столиці до тепла підключені вже 10 закладів охорони здоровʼя, 13 дитсадків і 16 шкіл», — сказано в повідомленні.
У КМДА також повідомили, що в Києві для резервного теплопостачання підготували 70 мобільних пересувних котелень, які працюють на дизельному пальному, а також 8 блочно-модульних котелень. Загальна потужність цих систем — понад 70 МВт. Їх використовуватимуть для обігріву опорних пунктів, закладів охорони здоров’я та інших будівель, де виникне потреба тимчасового резервного теплопостачання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що для більшості громадян житлову субсидію на опалювальний сезон 2026−2027 років перерахують автоматично. Також автоматично визначать її розмір для домогосподарств, у яких у неопалювальний період субсидія становила 0 грн.