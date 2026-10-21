Вкладникам банків виплатили понад 21 млн грн відшкодування з початку року

Протягом січня-вересня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що перебувають у процесі ліквідації, 21,3 млн грн гарантованого відшкодування. У вересні сума виплат перевищила 395,6 тис. грн.
У вересні 2026 року відшкодування отримали вкладники шести банків, що ліквідуються.
№ п/п
Назва банку, що ліквідується
Сума, тис. грн
1
АТ «Дельта Банк»
0,34
2
ПАТ «Платинум Банк»
200
3
АТ «ВТБ Банк»
0,04
4
АТ «МР Банк»
125,39
5
АТ «Мегабанк»
69,37
6
АТ «Банк Форвард»
0,5
Скільки Фонд виплатив від початку роботи
Загальна сума гарантованого відшкодування від початку діяльності Фонду сягнула 105,1 млрд грн. Виплати отримали понад 2 млн осіб, які звернулися по відшкодування. Це 96,1% вкладників банків.
За час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.
«Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 30 вересня 2026 року кошти Фонду складали 58,9 млрд грн», — нагадали у ФГВФО.
Гарантовані виплати можна отримати у будь-який зручний для вкладників спосіб: через мобільний застосунок «Дія», за допомогою онлайн-сервісів банків-агентів (мобільних застосунків) або безпосередньо у відділеннях банків-агентів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що станом на 1 вересня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України становила 1 760,2 млрд грн. За серпень цей показник зріс на 9,6 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2026 року:
вклади у національній валюті — 1157,9 (+2,9 млрд грн за серпень 2026 року);
вклади в іноземній валюті — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за серпень 2026 року).