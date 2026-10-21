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Вкладникам банків виплатили понад 21 млн грн відшкодування з початку року

Кредит&Депозит
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У вересні 2026 року відшкодування отримали вкладники шести банків, що ліквідуються.
У вересні 2026 року відшкодування отримали вкладники шести банків, що ліквідуються.
Протягом січня-вересня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що перебувають у процесі ліквідації, 21,3 млн грн гарантованого відшкодування. У вересні сума виплат перевищила 395,6 тис. грн.
Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Скільки виплатили вкладникам у вересні

У вересні 2026 року відшкодування отримали вкладники шести банків, що ліквідуються.
№ п/пНазва банку, що ліквідуєтьсяСума, тис. грн
1АТ «Дельта Банк»0,34
2ПАТ «Платинум Банк»200
3АТ «ВТБ Банк»0,04
4АТ «МР Банк»125,39
5АТ «Мегабанк»69,37
6АТ «Банк Форвард»0,5

Скільки Фонд виплатив від початку роботи

Загальна сума гарантованого відшкодування від початку діяльності Фонду сягнула 105,1 млрд грн. Виплати отримали понад 2 млн осіб, які звернулися по відшкодування. Це 96,1% вкладників банків.
За час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.
«Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 30 вересня 2026 року кошти Фонду складали 58,9 млрд грн», — нагадали у ФГВФО.
Гарантовані виплати можна отримати у будь-який зручний для вкладників спосіб: через мобільний застосунок «Дія», за допомогою онлайн-сервісів банків-агентів (мобільних застосунків) або безпосередньо у відділеннях банків-агентів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що станом на 1 вересня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України становила 1 760,2 млрд грн. За серпень цей показник зріс на 9,6 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2026 року:
  • вклади у національній валюті — 1157,9 (+2,9 млрд грн за серпень 2026 року);
  • вклади в іноземній валюті — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за серпень 2026 року).
За матеріалами:
Finance.ua
Гарантування вкладів
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