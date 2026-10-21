Вкладникам банків виплатили понад 21 млн грн відшкодування з початку року

У вересні 2026 року відшкодування отримали вкладники шести банків, що ліквідуються.

Протягом січня-вересня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що перебувають у процесі ліквідації, 21,3 млн грн гарантованого відшкодування. У вересні сума виплат перевищила 395,6 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Скільки виплатили вкладникам у вересні

У вересні 2026 року відшкодування отримали вкладники шести банків, що ліквідуються.

№ п/п Назва банку, що ліквідується Сума, тис. грн 1 АТ «Дельта Банк» 0,34 2 ПАТ «Платинум Банк» 200 3 АТ «ВТБ Банк» 0,04 4 АТ «МР Банк» 125,39 5 АТ «Мегабанк» 69,37 6 АТ «Банк Форвард» 0,5

Скільки Фонд виплатив від початку роботи

Загальна сума гарантованого відшкодування від початку діяльності Фонду сягнула 105,1 млрд грн. Виплати отримали понад 2 млн осіб, які звернулися по відшкодування. Це 96,1% вкладників банків.

За час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.

«Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 30 вересня 2026 року кошти Фонду складали 58,9 млрд грн», — нагадали у ФГВФО.

Гарантовані виплати можна отримати у будь-який зручний для вкладників спосіб: через мобільний застосунок «Дія», за допомогою онлайн-сервісів банків-агентів (мобільних застосунків) або безпосередньо у відділеннях банків-агентів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що станом на 1 вересня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України становила 1 760,2 млрд грн. За серпень цей показник зріс на 9,6 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2026 року: