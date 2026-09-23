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Скільки грошей українці зберігають у банках — свіжі дані ФГВФО

Кредит&Депозит
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Вклади українців у банках зросли до 1,76 трлн грн
Вклади українців у банках зросли до 1,76 трлн грн
Станом на 1 вересня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України становила 1 760,2 млрд грн. За серпень цей показник зріс на 9,6 млрд грн.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Скільки коштів українці тримають на депозитах

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2026 року:
  • вклади у національній валюті — 1157,9 (+2,9 млрд грн за серпень 2026 року);
  • вклади в іноземній валюті — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за серпень 2026 року).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,8%. Сума їх вкладів у банках — 208,2 млрд грн.
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На 1 вересня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має такий вигляд:
Розмір вкладу, грнСума вкладів, %
від 10 до 200 000 грн25,61
від 200 000 до 600 000 грн20,82
від 600 000 до 1 000 000 грн10,59
від 1 000 000 до 2 000 000 грн12,88
від 2 000 000 до 4 000 000 грн10,62
від 4 000 000 до 5 000 000 грн2,85
понад 5 000 000 грн16,63
Всього100
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що підвищення облікової ставки Національного банку України 30 липня вже позначилося на вартості гривневих заощаджень. Після посилення процентної політики частина банків, переважно невеликих, почала підвищувати ставки за гривневими депозитами.
Також ми з посиланням на голову правління Глобус Банку Сергія Мамедова розповідали, що початок осені стане для банківського сектору періодом підвищеної чутливості до економічних факторів, проте різких змін наразі не очікується.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гарантування вкладівДепозитиПерсональні фінанси
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