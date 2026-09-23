Вклади українців у банках зросли до 1,76 трлн грн

Станом на 1 вересня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України становила 1 760,2 млрд грн. За серпень цей показник зріс на 9,6 млрд грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

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Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2026 року:

вклади у національній валюті — 1157,9 (+2,9 млрд грн за серпень 2026 року);

вклади в іноземній валюті — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за серпень 2026 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,8%. Сума їх вкладів у банках — 208,2 млрд грн.

На 1 вересня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має такий вигляд:

Розмір вкладу, грн Сума вкладів, % від 10 до 200 000 грн 25,61 від 200 000 до 600 000 грн 20,82 від 600 000 до 1 000 000 грн 10,59 від 1 000 000 до 2 000 000 грн 12,88 від 2 000 000 до 4 000 000 грн 10,62 від 4 000 000 до 5 000 000 грн 2,85 понад 5 000 000 грн 16,63 Всього 100

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що підвищення облікової ставки Національного банку України 30 липня вже позначилося на вартості гривневих заощаджень. Після посилення процентної політики частина банків, переважно невеликих, почала підвищувати ставки за гривневими депозитами.