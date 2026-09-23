Скільки грошей українці зберігають у банках — свіжі дані ФГВФО
Станом на 1 вересня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України становила 1 760,2 млрд грн. За серпень цей показник зріс на 9,6 млрд грн.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Скільки коштів українці тримають на депозитах
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2026 року:
- вклади у національній валюті — 1157,9 (+2,9 млрд грн за серпень 2026 року);
- вклади в іноземній валюті — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за серпень 2026 року).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,8%. Сума їх вкладів у банках — 208,2 млрд грн.
На 1 вересня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має такий вигляд:
|Розмір вкладу, грн
|Сума вкладів, %
|від 10 до 200 000 грн
|25,61
|від 200 000 до 600 000 грн
|20,82
|від 600 000 до 1 000 000 грн
|10,59
|від 1 000 000 до 2 000 000 грн
|12,88
|від 2 000 000 до 4 000 000 грн
|10,62
|від 4 000 000 до 5 000 000 грн
|2,85
|понад 5 000 000 грн
|16,63
|Всього
|100
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що підвищення облікової ставки Національного банку України 30 липня вже позначилося на вартості гривневих заощаджень. Після посилення процентної політики частина банків, переважно невеликих, почала підвищувати ставки за гривневими депозитами.
Також ми з посиланням на голову правління Глобус Банку Сергія Мамедова розповідали, що початок осені стане для банківського сектору періодом підвищеної чутливості до економічних факторів, проте різких змін наразі не очікується.
Поділитися новиною
Також за темою
Що станеться з грошима, якщо банк збанкрутує: 4 міфи, у які досі вірять
ПартнерськаЯк обрати криптобіржу для денної торгівлі у 2026 році
Боржникам ПриватБанку телефонує Укрборг — що треба знати
Вкладникам банків, що ліквідуються, виплатили 20,9 млн грн відшкодування
Банки почали підвищувати ставки за гривневими депозитами — НБУ
Національний банк підвищив облікову ставку