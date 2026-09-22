Боржникам ПриватБанку телефонує Укрборг — що треба знати Сьогодні 17:01 — Кредит&Депозит Дзвінок боржниці банку

Старий кредит, про який банк роками не нагадував, не обов’язково означає закритий борг. Якщо позичальник кілька років тому оформлював кредитну карту у ПриватБанку та не погасив заборгованість повністю, згодом із ним може зв’язатися вже інша компанія — Укрборг.

Як пояснює Укрборг , право вимоги за частиною проблемних кредитів ПриватБанк передав іншій фінансовій компанії. Після цього до врегулювання заборгованості можуть залучати окрему компанію.

ПриватБанк продав права вимоги за кредитами

У 2025 році ПриватБанк продав права вимоги за великим портфелем проблемних споживчих кредитів фізичних осіб. До нього увійшло понад 658 тисяч кредитів із загальною заборгованістю понад 5 млрд грн.

За результатами відкритих електронних торгів новим кредитором стала фінансова компанія ТОВ «Капіталресурс».

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Таким чином, якщо кредит людини увійшов до проданого портфеля, права кредитора перейшли від ПриватБанку до «Капіталресурсу». Такий механізм називається відступленням права вимоги та передбачений законодавством України.

Сам кредит при цьому не виникає заново — змінюється компанія, якій належить право вимоги за ним.

Тривала відсутність дзвінків або нагадувань від банку також не означає, що зобов’язання автоматично припинилося.

Чому щодо кредиту телефонує Укрборг

«Капіталресурс» як новий кредитор залучив ТОВ «Укрборг» до врегулювання заборгованості. Про це також офіційно повідомляв ПриватБанк.

Тому, якщо людині телефонують щодо кредиту, який вона свого часу оформлювала у ПриватБанку, вона може уточнити:

звідки виникла заборгованість,

хто є поточним кредитором,

якою є актуальна сума боргу,

на якій підставі Укрборг звертається до неї.

Укрборг зазначає, що допомагає розібратися із ситуацією щодо заборгованості, пояснює доступні умови та можливі шляхи її врегулювання з урахуванням конкретного кредитного договору та обставин клієнта.

Варіанти врегулювання залежать від конкретного кредиту

Ситуації позичальників можуть відрізнятися. Хтось пам’ятає про давній кредит і готовий його закрити, хтось не має можливості сплатити всю суму одразу, а хтось вважає, що вже погасив заборгованість або не погоджується із зазначеною сумою.

Тому спочатку пропонується перевірити інформацію та з’ясувати, який спосіб врегулювання може бути доступний за конкретним кредитом.

Серед можливих варіантів — сплата погодженої суми одразу, часткове списання заборгованості або розтермінування платежів. Водночас такі можливості доступні не за всіма кредитними договорами та визначаються кредитором індивідуально.

За даними Укрборгу, майже за рік понад 5 тисяч людей уже врегулювали заборгованість за кредитами з цього портфеля. Для одних рішенням стала сплата погодженої суми одразу, для інших — розтермінування.

Після виконання зобов’язань інформація про їх актуальний статус відображається у кредитній історії. Кредитна історія є одним із факторів, які банки та інші фінансові установи можуть враховувати, коли людина в майбутньому звертається за кредитом або іншими фінансовими послугами.

Тому давню заборгованість варто спочатку перевірити та з’ясувати можливості її врегулювання, а не залишати питання невирішеним.